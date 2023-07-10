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Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского районов остались без света
Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского районов остались без света
Повреждена ВЛ-220 "Очамчыра". На месте работают аварийные службы. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T08:35+0300
2023-07-10T08:35+0300
2023-07-10T08:35+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергия
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гудаутский район
гагрский район
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского районов остались без света из-за аварии на ВЛ-220 "Очамчыра", сообщает "Черноморэнерго".Остальные подстанции столицы остаются без подачи электроэнергии.
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электроэнергия, абхазия, сухум, гудаутский район, гагрский район
электроэнергия, абхазия, сухум, гудаутский район, гагрский район
Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского районов остались без света
Повреждена ВЛ-220 "Очамчыра". На месте работают аварийные службы.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского районов остались без света из-за аварии на ВЛ-220 "Очамчыра", сообщает "Черноморэнерго".
В Сухуме по аварийной схеме запитаны подстанции "Баслат", "ИЭПиТ," "Сухум-1".
Остальные подстанции столицы остаются без подачи электроэнергии.