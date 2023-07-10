https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/ministr-turizma-abkhazii-porekomendoval-na-vremya-zakryt-vse-plyazhi-1046812766.html

Министр туризма Абхазии порекомендовал на время закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии порекомендовал на время закрыть все пляжи

В воскресенье, 9 июля, сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, попавших в зону подтопления. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T09:48+0300

2023-07-10T09:48+0300

2023-07-10T09:48+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба порекомендовал на время закрыть все пляжи Абхазии из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что это необходимо сделать для безопасности жителей и гостей страны.Хишба отметил, что ситуация сейчас не критичная, но необходим контроль. После ливней, которые обрушились на республику в ночь с 8 по 9 июля, МЧС республики рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район.Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.В воскресенье, 9 июля, сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, попавших в зону подтопления.В Гагрском районе подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. Масштаб бедствия пока неизвестен.

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