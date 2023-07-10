https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/okolo-1100-domovladeniy-zatopleno-v-gagrskom-rayone-1046816947.html

Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе

Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с инспекционной поездкой в Гагрском районе. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T11:30+0300

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аслан бжания

разгул стихии в гагрском районе

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе после проливных дождей, пострадали три села, один поселок и частично Гагра, рассказал президенту глава района Юрий Хагуш. Участковые с главами сел проверяют состояние домов. Оценить последствия пока невозможно. "Плюс еще разбиты дороги в селах, государственные учреждения – бзыбская милиция, дом культуры в Пицунде, детский сад "Мрамза", затоплен первый этаж, и около 250 автомобилей пострадали", – сказал Хагуш. Хагуш добавил, что ведется работа по откачиванию воды из подвалов и первых этажей частных домов, проводится расчистка улиц, в этом задействовано семь тракторов, 15 грузовиков и около 200 человек.Ликвидация последствийС утра понедельника, 10 июля, МЧС Абхазии продолжает ликвидировать последствия стихии в Гагрском районе. В пресс-службе ведомства, чрезвычайных ситуаций к утру нет. Спасатели откачивают воду из жилых домов, зданий и подвалов. К сотрудникам гагрского отдела МЧС еще вчера подключились специалисты центрального аппарата ведомства.Как рассказал Sputnik директор гагрского МУП "Спецавтохозяйство" Тимур Бигвава, с раннего утра работает специальная техника для устранения последствий наводнения. На данный момент в ликвидации последствий наводнения задействовано 17 КАМАЗов и шесть тракторов. "Спецавтохозяйство" располагает девятью единицами специальной техники, остальную часть предоставили жители, которые помогают службам.Ситуации на дорогах Движение в Гагрском районе полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Проезд в Бзыбское ущелье закрыт из-за устранения последствий стихии.Абхазская железная дорога также продолжает работу по расчистке путей. В нескольких местах поднявшаяся вода смыла щебень на железнодорожном пути, в одном месте сошел сель, после чего несколько деревьев упали на пути. О том, сколько времени может занять восстановление ж/д, не сообщается.АЖД организовала трансфер для пассажиров поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург. Людей отвезли на автобусах до российско-абхазской границы, далее они отправились на ж/д вокзал Адлера.На совещании с президентом в Гагрском районе премьер-министр Александр Анкваб отметил, что АЖД в ликвидации последствий помогут коллеги из Сочи. Проблемы со светомВ течения дня "Черноморэнерго" планирует частично восстановить электроснабжение в Гагре. Но для этого сначала нужно откачать всю воду. Первыми на очереди многоэтажки. Сложнее дело обстоит с селами. Так в Лдзаа полностью снесло полтора километра линии электропередачи. Сейчас энергетики уже восстанавливают опоры, чтобы подать электричество населению, об этом президенту Абхазии доложил начальник Гагрского филиала "Черноморэнерго" Аслан Айба.Серьезные проблемы возникли в селе Псахара, где затопило насосную станцию и снесло течением трансформатор, кабель электропередач.Закрыть пляжи Министр туризма Теймураз Хишба рекомендовал на время закрыть пляжи Абхазии. Он подчеркнул, что это необходимо сделать для безопасности жителей и гостей страны."Ночью был затоплен трансформатор, осушили, сейчас он работает. В случае продолжения дождей, не исключено, что Курорт Пицунда может остаться без энергоснабжения", – сказал Хишба.

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мчс абхазии, гагрский район, абхазия, мвд абхазии, аслан бжания, разгул стихии в гагрском районе