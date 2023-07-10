https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/ostorozhno-spoyler--trilogiya-zhelaniya-drayzera-i-kinoraboty-kristofera-nolana-1046734896.html

Осторожно, спойлер: "Трилогия желания" Драйзера и киноработы Кристофера Нолана

Осторожно, спойлер: "Трилогия желания" Драйзера и киноработы Кристофера Нолана

О "Трилогии желания" Теодора Драйзера и главных киноработах Кристофера Нолана пойдет речь в программе "Осторожно, спойлер!". В этот раз в гости к ведущим... 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T10:40+0300

2023-07-10T10:40+0300

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осторожно, спойлер!

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Осторожно, спойлер: "Трилогия желания" Драйзера и киноработы Кристофера Нолана Осторожно, спойлер: "Трилогия желания" Драйзера и киноработы Кристофера Нолана

О "Трилогии желания" Теодора Драйзера и главных киноработах Кристофера Нолана пойдет речь в программе "Осторожно, спойлер!". В этот раз в гости к ведущим пришел дипломат и киноман Джамал Бганба.Полная версия беседы в аудиофайле. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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