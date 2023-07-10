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Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T13:25+0300
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает.Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.
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россия, абхазия, гражданство
россия, абхазия, гражданство

Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

13:25 10.07.2023 (обновлено: 14:04 10.07.2023)
© Sputnik / Флаг Россия Абхазия
Флаг Россия Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.07.2023
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Соглашение было подписано в Москве 27 сентября 2022 года.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.

Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора.

Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Условия приема в гражданство Российской Федерации, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.
Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает.
Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.
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