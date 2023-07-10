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СЭС Гагрского района рекомендовала не пить воду из крана
СЭС Гагрского района рекомендовала не пить воду из крана
С утра понедельника, 10 июля, МЧС Абхазии продолжает ликвидировать последствия стихии в Гагрском районе. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T12:15+0300
2023-07-10T12:15+0300
2023-07-10T13:05+0300
в абхазии
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санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
гагрский район
водоснабжение
разгул стихии в гагрском районе
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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Санитарная служба Гагрского района категорически не рекомендует пить воду из крана, сообщили в пресс-службе. Из-за сильных дождей и попадания в водопроводную воду взвесей породы, воду из крана пить нельзя, отмечают в СЭС. Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.
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абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гагрский район, водоснабжение, разгул стихии в гагрском районе
абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гагрский район, водоснабжение, разгул стихии в гагрском районе
СЭС Гагрского района рекомендовала не пить воду из крана
12:15 10.07.2023 (обновлено: 13:05 10.07.2023)
С утра понедельника, 10 июля, МЧС Абхазии продолжает ликвидировать последствия стихии в Гагрском районе.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Санитарная служба Гагрского района категорически не рекомендует пить воду из крана, сообщили в пресс-службе.
Из-за сильных дождей и попадания в водопроводную воду взвесей породы, воду из крана пить нельзя, отмечают в СЭС.
"Необходимо отстаивать воду, затем кипятить, либо использовать бутилированную. А также рекомендуется воздержаться от купания в море до лабораторного подтверждения безопасности воды", – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.