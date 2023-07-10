https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/ses-gagrskogo-rayona-rekomendovala-ne-pit-vodu-iz-krana-1046818933.html

СЭС Гагрского района рекомендовала не пить воду из крана

СЭС Гагрского района рекомендовала не пить воду из крана

С утра понедельника, 10 июля, МЧС Абхазии продолжает ликвидировать последствия стихии в Гагрском районе. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

гагрский район

водоснабжение

разгул стихии в гагрском районе

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Санитарная служба Гагрского района категорически не рекомендует пить воду из крана, сообщили в пресс-службе. Из-за сильных дождей и попадания в водопроводную воду взвесей породы, воду из крана пить нельзя, отмечают в СЭС. Спасатели продолжают устранять последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов временно приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.

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абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гагрский район, водоснабжение, разгул стихии в гагрском районе