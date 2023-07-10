https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/stikhiya-i-ee-zhertvy-posledstviya-livnya-v-abkhazii-1046806568.html
Стихия и ее жертвы: последствия ливня в Абхазии
Стихия и ее жертвы: последствия ливня в Абхазии
В ночь на воскресенье, 9 июля, на западную часть Абхазии обрушился ливневый дождь. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T00:02+0300
2023-07-10T00:02+0300
2023-07-10T00:03+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
гагрский район
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046807801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_282db96d31fabd4b158220f9ba22108d.jpg
С раннего утра в МЧС поступали сообщения о подтоплениях в частном секторе. В некоторых местах уровень подъема воды достигал 120 сантиметров, первые этажи домов были практически полностью затоплены.Непогода на несколько часов заблокировала движение на республиканской трассе, в районе Бзыбского ущелья сошло шесть селей.На месте работали спасатели, сотрудники ГИМС, для изучения обстановки на вертолете в Гагру вылетел глава МЧС Лев Квициния.Подробнее о последствиях стихии, смотрите в видео Sputnik.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046807801_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c42947d375c698e2a3b8748a46995a6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, гагрский район, мчс абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, гагрский район, мчс абхазии, видео
Стихия и ее жертвы: последствия ливня в Абхазии
00:02 10.07.2023 (обновлено: 00:03 10.07.2023)
В ночь на воскресенье, 9 июля, на западную часть Абхазии обрушился ливневый дождь.
С раннего утра в МЧС поступали сообщения о подтоплениях в частном секторе. В некоторых местах уровень подъема воды достигал 120 сантиметров, первые этажи домов были практически полностью затоплены.
Непогода на несколько часов заблокировала движение на республиканской трассе, в районе Бзыбского ущелья сошло шесть селей.
На месте работали спасатели, сотрудники ГИМС, для изучения обстановки на вертолете в Гагру вылетел глава МЧС Лев Квициния.
Подробнее о последствиях стихии, смотрите в видео Sputnik.