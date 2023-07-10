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Стихия и ее жертвы: последствия ливня в Абхазии

Стихия и ее жертвы: последствия ливня в Абхазии

В ночь на воскресенье, 9 июля, на западную часть Абхазии обрушился ливневый дождь. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

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С раннего утра в МЧС поступали сообщения о подтоплениях в частном секторе. В некоторых местах уровень подъема воды достигал 120 сантиметров, первые этажи домов были практически полностью затоплены.Непогода на несколько часов заблокировала движение на республиканской трассе, в районе Бзыбского ущелья сошло шесть селей.На месте работали спасатели, сотрудники ГИМС, для изучения обстановки на вертолете в Гагру вылетел глава МЧС Лев Квициния.Подробнее о последствиях стихии, смотрите в видео Sputnik.

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