https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/svoimi-glazami-prezident-abkhazii-izuchil-posledstviya-stikhii-v-gagrskom-rayone-1046826955.html

Своими глазами: президент Абхазии изучил последствия стихии в Гагрском районе

Своими глазами: президент Абхазии изучил последствия стихии в Гагрском районе

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках инспекционной поездки посетил пострадавший от ливневых дождей Гагрский район в понедельник, 10 июля. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T19:41+0300

2023-07-10T19:41+0300

2023-07-10T19:42+0300

видео

абхазия

в абхазии

мультимедиа

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046826786_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_848d3352a8689052639b48a83e053893.jpg

Три села, один поселок и часть города Гагры сильно пострадали во время ливневых дождей, обрушившихся на район в ночь с 8 на 9 июля.Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации муниципалитета в понедельник, 10 июля. В нем приняли участие премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба.По словам Юрия Хагуш, в районе было подтоплено около 1100 домов, разбиты дороги, пострадали около 250 автомобилей и здания госучреждений – милиции, дома культуры в Пицунде, детский сад "Мрамза".Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В них задействована спецтехника и около 200 человек. По завершении совещания, Бжания посетил наиболее пострадавшие местности – села Алахадзы и Лздаа, поселок Бзыбь, а также осмотрел поврежденные потоками воды железнодорожные пути в поселке Бзыбь.Бжания пообщался с местными жителями и поинтересовался, с какими проблемами они сталкиваются. Он распорядился в кратчайшие сроки организовать доставку воды и еду в село Лдзаа, а также наладить водоснабжение и подачу электричества.Глава района Юрий Хагуш ответил, что все указания президента будут выполнены в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, абхазия, мультимедиа, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе