https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/svoimi-glazami-prezident-abkhazii-izuchil-posledstviya-stikhii-v-gagrskom-rayone-1046826955.html
Своими глазами: президент Абхазии изучил последствия стихии в Гагрском районе
Своими глазами: президент Абхазии изучил последствия стихии в Гагрском районе
Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках инспекционной поездки посетил пострадавший от ливневых дождей Гагрский район в понедельник, 10 июля. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T19:41+0300
2023-07-10T19:41+0300
2023-07-10T19:42+0300
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в абхазии
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гагрский район
разгул стихии в гагрском районе
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Три села, один поселок и часть города Гагры сильно пострадали во время ливневых дождей, обрушившихся на район в ночь с 8 на 9 июля.Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации муниципалитета в понедельник, 10 июля. В нем приняли участие премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба.По словам Юрия Хагуш, в районе было подтоплено около 1100 домов, разбиты дороги, пострадали около 250 автомобилей и здания госучреждений – милиции, дома культуры в Пицунде, детский сад "Мрамза".Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В них задействована спецтехника и около 200 человек. По завершении совещания, Бжания посетил наиболее пострадавшие местности – села Алахадзы и Лздаа, поселок Бзыбь, а также осмотрел поврежденные потоками воды железнодорожные пути в поселке Бзыбь.Бжания пообщался с местными жителями и поинтересовался, с какими проблемами они сталкиваются. Он распорядился в кратчайшие сроки организовать доставку воды и еду в село Лдзаа, а также наладить водоснабжение и подачу электричества.Глава района Юрий Хагуш ответил, что все указания президента будут выполнены в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/po-sledam-stikhii-inspektsiya-prezidenta-abkhazii-v-gagrskiy-rayon-1046826184.html
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видео, абхазия, мультимедиа, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе
видео, абхазия, мультимедиа, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе
Своими глазами: президент Абхазии изучил последствия стихии в Гагрском районе
19:41 10.07.2023 (обновлено: 19:42 10.07.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках инспекционной поездки посетил пострадавший от ливневых дождей Гагрский район в понедельник, 10 июля.
Три села, один поселок и часть города Гагры сильно пострадали во время ливневых дождей, обрушившихся на район в ночь с 8 на 9 июля.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации муниципалитета в понедельник, 10 июля. В нем приняли участие премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба.
По словам Юрия Хагуш, в районе было подтоплено около 1100 домов, разбиты дороги, пострадали около 250 автомобилей и здания госучреждений – милиции, дома культуры в Пицунде, детский сад "Мрамза".
Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. В них задействована спецтехника и около 200 человек. По завершении совещания, Бжания посетил наиболее пострадавшие местности – села Алахадзы и Лздаа, поселок Бзыбь, а также осмотрел поврежденные потоками воды железнодорожные пути в поселке Бзыбь.
Бжания пообщался с местными жителями и поинтересовался, с какими проблемами они сталкиваются. Он распорядился в кратчайшие сроки организовать доставку воды и еду в село Лдзаа, а также наладить водоснабжение и подачу электричества.
Глава района Юрий Хагуш ответил, что все указания президента будут выполнены в ближайшее время.