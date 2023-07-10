https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/takie-obstoyatelstva-kiriya-i-dzhgarkava-ob-ispolzovanii-polietilena-1046756236.html

Такие обстоятельства: Кирия и Джгаркава об использовании полиэтилена

Такие обстоятельства: Кирия и Джгаркава об использовании полиэтилена

Об утилизации и переработке пластика в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали эколог Михаил Кирия и директор предприятия по переработке вторсырья "ЭкоАпсны"... 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T13:00+0300

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Такие обстоятельства: Кирия и Джгаркава об использовании полиэтилена Такие обстоятельства: Кирия и Джгаркава об использовании полиэтилена

В России до 1 августа должен быть готов законопроект об утилизации пластиковой упаковки. Такое распоряжение сделал глава государства Владимир Путин. Кроме того, Роспотребнадзор готовит поправки в российское законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены. Что в этом отношении делается в Абхазии, каков масштаб проблемы, в чем состоят особенности переработки пластика и его утилизации, необходим ли аналогичный закон в Абхазии? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответили эколог Михаил Кирия и директор предприятия по переработке вторсырья "ЭкоАпсны" Алхас Джгаркава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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