https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/turistka-iz-moskvy-propala-bez-vesti-iz-za-razgula-stikhii-v-abkhazii-1046821745.html
Туристка из Москвы пропала без вести из-за разгула стихии в Абхазии
Туристка из Москвы пропала без вести из-за разгула стихии в Абхазии
На поиски пропавшей выехали сотрудники ведомства. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T14:15+0300
2023-07-10T14:15+0300
2023-07-10T14:34+0300
в абхазии
мчс абхазии
абхазия
гудаута
гудаутский район
разгул стихии в гагрском районе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046819993_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71cccbc7ce737f65a37ec5774aa3ac99.jpg
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Пропавшую туристку из Москвы ищут абхазские спасатели в селе Агараки Гудаутского района, сообщил Sputnik глава МЧС республики Лев Квициния. По словам очевидцев, ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней.
абхазия
гудаута
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046819993_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2cec8b452497537dedfaf8dd5972dfb2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, абхазия, гудаута, гудаутский район, разгул стихии в гагрском районе
мчс абхазии, абхазия, гудаута, гудаутский район, разгул стихии в гагрском районе
Туристка из Москвы пропала без вести из-за разгула стихии в Абхазии
14:15 10.07.2023 (обновлено: 14:34 10.07.2023)
На поиски пропавшей выехали сотрудники ведомства.
СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Пропавшую туристку из Москвы ищут абхазские спасатели в селе Агараки Гудаутского района, сообщил Sputnik глава МЧС республики Лев Квициния.
Женщина отдыхала вместе с супругом в селе Агараки.
По словам очевидцев, ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней.