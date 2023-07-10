https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/turistka-iz-moskvy-propala-bez-vesti-iz-za-razgula-stikhii-v-abkhazii-1046821745.html

Туристка из Москвы пропала без вести из-за разгула стихии в Абхазии

Туристка из Москвы пропала без вести из-за разгула стихии в Абхазии

На поиски пропавшей выехали сотрудники ведомства. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-10T14:15+0300

2023-07-10T14:15+0300

2023-07-10T14:34+0300

в абхазии

мчс абхазии

абхазия

гудаута

гудаутский район

разгул стихии в гагрском районе

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СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Пропавшую туристку из Москвы ищут абхазские спасатели в селе Агараки Гудаутского района, сообщил Sputnik глава МЧС республики Лев Квициния. По словам очевидцев, ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней.

абхазия

гудаута

гудаутский район

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Sputnik Абхазия

мчс абхазии, абхазия, гудаута, гудаутский район, разгул стихии в гагрском районе