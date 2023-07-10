https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/uchastok-federalnoy-trassy-mezhdu-adlerom-i-veselym-perekryt-1046811871.html
Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт
Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт
Утром 9 июля ливни испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. 10.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-10T09:10+0300
2023-07-10T09:10+0300
2023-07-10T09:10+0300
сочи
россия
дождь
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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт.На федеральный территории Сириус подтоплены около 150 придомовых территорий и 13 улиц, в пункты временного размещения переселят 54 человека.На месте работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, проводится откачка воды. К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей, задействовано 50 единиц техники.В Сочи функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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сочи, россия, дождь
Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт
Утром 9 июля ливни испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт.
Из-за подтопления дороги его невозможно проехать, дорожники откачивают воду. Автомобилистам предлагают ехать в объезд через А-149 Адлер-Красная Поляна.
На федеральный территории Сириус подтоплены около 150 придомовых территорий и 13 улиц, в пункты временного размещения переселят 54 человека.
На месте работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, проводится откачка воды. К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей, задействовано 50 единиц техники.
В Сочи функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.