https://sputnik-abkhazia.ru/20230710/uchastok-federalnoy-trassy-mezhdu-adlerom-i-veselym-perekryt-1046811871.html

Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт

Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт

Утром 9 июля ливни испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. 10.07.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

россия

дождь

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Участок федеральной трассы между Адлером и Веселым перекрыт.На федеральный территории Сириус подтоплены около 150 придомовых территорий и 13 улиц, в пункты временного размещения переселят 54 человека.На месте работают 10 оперативных групп Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, проводится откачка воды. К работе по ликвидации последствий непогоды привлечены 146 спасателей, задействовано 50 единиц техники.В Сочи функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город.Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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