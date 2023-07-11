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Более 20 домов затопило в Абхазии после ливня в ночь с 10 на 11 июля
Более 20 домов затопило в Абхазии после ливня в ночь с 10 на 11 июля
Ливневые дожди, которые шли в Абхазии несколько дней, принесли ущерб в каждом районе республики. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T09:24+0300
2023-07-11T09:24+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Более двадцати домов затопило в Абхазии в результате ночного ливня, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.Десять домовладений пострадали в Гулрыпшском районе, десять – в Очамчыре, еще несколько – в Сухуме. Сотрудники районных ПСО занимаются откачкой воды в пострадавших жилых помещениях, подчеркнули в ведомстве, эвакуировать жителей не пришлось.Кроме того, на дороге в Галский и Ткуарчалский районы упало два дерева, сотрудники МЧС оперативно распилили их и убрали, трасса была расчищена.
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Более 20 домов затопило в Абхазии после ливня в ночь с 10 на 11 июля
09:24 11.07.2023 (обновлено: 10:16 11.07.2023)
Ливневые дожди, которые шли в Абхазии несколько дней, принесли ущерб в каждом районе республики.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Более двадцати домов затопило в Абхазии в результате ночного ливня, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.
Десять домовладений пострадали в Гулрыпшском районе, десять – в Очамчыре, еще несколько – в Сухуме.
Сотрудники районных ПСО занимаются откачкой воды в пострадавших жилых помещениях, подчеркнули в ведомстве, эвакуировать жителей не пришлось.
Кроме того, на дороге в Галский и Ткуарчалский районы упало два дерева, сотрудники МЧС оперативно распилили их и убрали, трасса была расчищена.