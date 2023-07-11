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Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС
Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС
Сотрудники "Черноморэнерго" восстанавливают электроснабжение, чтобы избежать переполнения водохранилища и наладить сброс воды. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T15:00+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Деревья, упавшие после разгула стихии в Галском районе, оборвали провода, питающие шлюзы на канале перепадной ГЭС. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.В остальном, по словам Пилия, Галский район почти не пострадал от буйства стихии. Несколько деревьев упало на улицах Самурзаканской, имени Багапш и у поста "Ингур", но сотрудники МЧС их оперативно распилили. Кроме того, десять дней назад коммунальные службы успели расчистить ливневые стоки и каналы, что помогло избежать затопления.
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абхазия, галский район, новости
Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС
15:00 11.07.2023 (обновлено: 15:35 11.07.2023)
Сотрудники "Черноморэнерго" восстанавливают электроснабжение, чтобы избежать переполнения водохранилища и наладить сброс воды.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Деревья, упавшие после разгула стихии в Галском районе, оборвали провода, питающие шлюзы на канале перепадной ГЭС. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.
Он уточнил, что речь идет о шлюзах, которые используются для сброса воды в случае переполнения водохранилища. Сейчас специалисты "Черноморэнерго" работают над устранением проблемы.
В остальном, по словам Пилия, Галский район почти не пострадал от буйства стихии. Несколько деревьев упало на улицах Самурзаканской, имени Багапш и у поста "Ингур", но сотрудники МЧС их оперативно распилили. Кроме того, десять дней назад коммунальные службы успели расчистить ливневые стоки и каналы, что помогло избежать затопления.