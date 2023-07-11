Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/buystvo-stikhii-v-galskom-rayone-privelo-k-obryvu-provodov-na-shlyuzakh-perepadnoy-ges-1046839961.html
Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС
Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС
Сотрудники "Черноморэнерго" восстанавливают электроснабжение, чтобы избежать переполнения водохранилища и наладить сброс воды. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T15:00+0300
2023-07-11T15:35+0300
в абхазии
абхазия
галский район
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046839778_0:376:2974:2048_1920x0_80_0_0_984d41b4b4c60e590f8ab689426f6941.jpg
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Деревья, упавшие после разгула стихии в Галском районе, оборвали провода, питающие шлюзы на канале перепадной ГЭС. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.В остальном, по словам Пилия, Галский район почти не пострадал от буйства стихии. Несколько деревьев упало на улицах Самурзаканской, имени Багапш и у поста "Ингур", но сотрудники МЧС их оперативно распилили. Кроме того, десять дней назад коммунальные службы успели расчистить ливневые стоки и каналы, что помогло избежать затопления.
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046839778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed5420e0ab7096b49a4a4de6d0413a49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, галский район, новости
абхазия, галский район, новости

Буйство стихии в Галском районе привело к обрыву проводов на перепадной ГЭС

15:00 11.07.2023 (обновлено: 15:35 11.07.2023)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ночного ливня во Владивостоке
Последствия ночного ливня во Владивостоке - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Сотрудники "Черноморэнерго" восстанавливают электроснабжение, чтобы избежать переполнения водохранилища и наладить сброс воды.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Деревья, упавшие после разгула стихии в Галском районе, оборвали провода, питающие шлюзы на канале перепадной ГЭС. Об этом Sputnik сообщил глава района Константин Пилия.
Он уточнил, что речь идет о шлюзах, которые используются для сброса воды в случае переполнения водохранилища. Сейчас специалисты "Черноморэнерго" работают над устранением проблемы.
В остальном, по словам Пилия, Галский район почти не пострадал от буйства стихии. Несколько деревьев упало на улицах Самурзаканской, имени Багапш и у поста "Ингур", но сотрудники МЧС их оперативно распилили. Кроме того, десять дней назад коммунальные службы успели расчистить ливневые стоки и каналы, что помогло избежать затопления.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0