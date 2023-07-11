https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/chachkhaliya-o-turizme-v-abkhazii-lyudyam-v-sfere-uslug-nado-obratit-vnimanie-na-apsuara-1046829900.html
Чачхалия о туризме в Абхазии: людям в сфере услуг надо обратить внимание на апсуара
Чачхалия о туризме в Абхазии: людям в сфере услуг надо обратить внимание на апсуара
Директор одного из туроператоров абхазского направления Мардасоу Чачхалия в эфире радио Sputnik рассказал, в чем преимущество отдыха в Абхазии, почему турист... 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T17:35+0300
2023-07-11T17:35+0300
2023-07-11T17:35+0300
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Турбаза: Мардасоу Чачхалия о тенденциях в туризме Абхазии
Турбаза: Мардасоу Чачхалия о тенденциях в туризме Абхазии
Говоря о тенденциях в мире в сфере туризма, Чачхалия отметил, что выбор в первую очередь был на дешевизну, так как все европейские направления были закрыты для обычных граждан, весь взор был направлен на внутренний туризм, в Турцию и Египет.Что касается отдыха в Абхазии, по словам собеседника Sputnik, люди стали выбирать более дорогой, более качественный отдых."Спрос на домики без удобств очень низкий. Люди хотят качественный продукт. Абхазию выбирает хороший турист, который уже побывал во многих странах Европы, и ему есть с чем сравнить. Но тем не менее Абхазия не уступает многим европейским странам. Если сравнивать, к примеру, с Португалией, Испанией, Болгарией, то не сильно уступает, вот с Турцией – да. Дороги и заброшенные здания в Абхазии портят общее впечатления туристов, особенно для однодневок. Это очень мешает для восприятия. Хочется больше лоска", – сказал Чачхалия.Говоря о преимуществах Абхазии, Мардасоу Чачхалия отметил, что людей подкупает душевность и природа."Фокус внимания людей, которые работают в сфере услуг, надо обратить на апсуара. Больше ничего. Никаких отдельных знаний, обучений. Надо уважить гостя и все", – заключил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
Чачхалия о туризме в Абхазии: людям в сфере услуг надо обратить внимание на апсуара
Директор одного из туроператоров абхазского направления Мардасоу Чачхалия в эфире радио Sputnik рассказал, в чем преимущество отдыха в Абхазии, почему турист выбирает ее, и как меняются тенденции в туризме.
Говоря о тенденциях в мире в сфере туризма, Чачхалия отметил, что выбор в первую очередь был на дешевизну, так как все европейские направления были закрыты для обычных граждан, весь взор был направлен на внутренний туризм, в Турцию и Египет.
Что касается отдыха в Абхазии, по словам собеседника Sputnik, люди стали выбирать более дорогой, более качественный отдых.
"Спрос на домики без удобств очень низкий. Люди хотят качественный продукт. Абхазию выбирает хороший турист, который уже побывал во многих странах Европы, и ему есть с чем сравнить. Но тем не менее Абхазия не уступает многим европейским странам. Если сравнивать, к примеру, с Португалией, Испанией, Болгарией, то не сильно уступает, вот с Турцией – да. Дороги и заброшенные здания в Абхазии портят общее впечатления туристов, особенно для однодневок. Это очень мешает для восприятия. Хочется больше лоска", – сказал Чачхалия.
Говоря о преимуществах Абхазии, Мардасоу Чачхалия отметил, что людей подкупает душевность и природа.
"Фокус внимания людей, которые работают в сфере услуг, надо обратить на апсуара. Больше ничего. Никаких отдельных знаний, обучений. Надо уважить гостя и все", – заключил он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.