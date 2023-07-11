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Часть Гагрского района осталась без света во вторник 11 июля
Часть Гагрского района осталась без света во вторник 11 июля
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T13:54+0300
2023-07-11T13:54+0300
2023-07-11T14:21+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Без напряжения остались подстанции "Цандрипш-тяга", "Гячрыпш", "Холодная речка". Причины аварии выясняются, на линиях, питающих подстанции, работают специалисты.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Гагрского района осталась без света во вторник 11 июля
13:54 11.07.2023 (обновлено: 14:21 11.07.2023)
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Без напряжения остались подстанции "Цандрипш-тяга", "Гячрыпш", "Холодная речка".
Причины аварии выясняются, на линиях, питающих подстанции, работают специалисты.