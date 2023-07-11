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Движение "Ласточки" в Гагру восстановлено
Движение "Ласточки" в Гагру восстановлено
Разгул стихии в Гагре 9 июля привел к тому, что железнодорожные пути в нескольких местах подмыло, движение поездов было остановлено. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T14:40+0300
2023-07-11T14:40+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Железнодорожное движение электропоезда "Ласточка" из Сочи в Гагру восстановлено, сообщили Sputnik в пресс-службе "Абхазской железной дороги".Уточняется, что восстановительные работы на 2033-м километре полотна, на перегоне "Гагра-Бзыбь" продолжаются, полное их завершение ожидается к завтрашнему вечеру. Поезда, следующие из российских городов в Сухум, пока проехать дальше не могут. Они останавливаются на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров на автобусах довозят до места назначения. Аналогичные трансферы доступны пассажирам, которые должны были выезжать в обратном направлении – из Сухума в Москву и Санкт-Петербург.
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абхазия, новости, абхазская железная дорога, сочи
абхазия, новости, абхазская железная дорога, сочи
Движение "Ласточки" в Гагру восстановлено
14:40 11.07.2023 (обновлено: 17:00 11.07.2023)
Разгул стихии в Гагре 9 июля привел к тому, что железнодорожные пути в нескольких местах подмыло, движение поездов было остановлено.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Железнодорожное движение электропоезда "Ласточка" из Сочи в Гагру восстановлено, сообщили Sputnik в пресс-службе "Абхазской железной дороги".
Уточняется, что восстановительные работы на 2033-м километре полотна, на перегоне "Гагра-Бзыбь" продолжаются, полное их завершение ожидается к завтрашнему вечеру.
Поезда, следующие из российских городов в Сухум, пока проехать дальше не могут. Они останавливаются на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров на автобусах довозят до места назначения. Аналогичные трансферы доступны пассажирам, которые должны были выезжать в обратном направлении – из Сухума в Москву и Санкт-Петербург.