https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/dvizhenie-lastochki-v-gagru-vosstanovleno-1046838760.html

Движение "Ласточки" в Гагру восстановлено

Движение "Ласточки" в Гагру восстановлено

Разгул стихии в Гагре 9 июля привел к тому, что железнодорожные пути в нескольких местах подмыло, движение поездов было остановлено. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

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2023-07-11T14:40+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Железнодорожное движение электропоезда "Ласточка" из Сочи в Гагру восстановлено, сообщили Sputnik в пресс-службе "Абхазской железной дороги".Уточняется, что восстановительные работы на 2033-м километре полотна, на перегоне "Гагра-Бзыбь" продолжаются, полное их завершение ожидается к завтрашнему вечеру. Поезда, следующие из российских городов в Сухум, пока проехать дальше не могут. Они останавливаются на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров на автобусах довозят до места назначения. Аналогичные трансферы доступны пассажирам, которые должны были выезжать в обратном направлении – из Сухума в Москву и Санкт-Петербург.

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