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Курортный отдых в странах ближнего зарубежья обсудят в Sputnik

Курортный отдых в странах ближнего зарубежья обсудят в Sputnik

12 июля, в 13.00 по московскому времени, состоится видеомост Москва-Минск-Сухум-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

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12 июля, в 13.00 по московскому времени, состоится видеомост Москва-Минск-Сухум-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья".В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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