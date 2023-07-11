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Курортный отдых в странах ближнего зарубежья обсудят в Sputnik
Курортный отдых в странах ближнего зарубежья обсудят в Sputnik
12 июля, в 13.00 по московскому времени, состоится видеомост Москва-Минск-Сухум-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность... 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T10:51+0300
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12 июля, в 13.00 по московскому времени, состоится видеомост Москва-Минск-Сухум-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья".В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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Курортный отдых в странах ближнего зарубежья обсудят в Sputnik
10:51 11.07.2023 (обновлено: 11:32 11.07.2023)
12 июля, в 13.00 по московскому времени, состоится видеомост Москва-Минск-Сухум-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья".
В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответит академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.