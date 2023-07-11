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Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии создан в Абхазии
Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии создан в Абхазии
Распоряжение о создании штаба подписал президент Аслан Бжания после инспекционной поездки в Гагрский район. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T12:41+0300
2023-07-11T12:41+0300
2023-07-11T13:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. В Абхазии создан Республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента республики."Серьезно пострадали объекты жизнеобеспечения, частные домовладения, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесенного материального ущерба. Удар стихии нарушил коммуникации, размыл участки автомобильных дорог, также прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Однако в этой ситуации первичны жизнь и здоровье граждан, главное для нас, чтобы никто не пострадал", – сказал президент.Штаб будет координировать работу госслужб, задействованных в ликвидации последствий наводнений. Президент поручил задействовать все ресурсы силовых ведомств – МВД, МЧС и Минобороны, чтобы помочь главам администраций районов, Министерству по туризму и другим структурам, а Минздраву – определить, какие люди, оказавшиеся в зоне подтопления, могут нуждаться в медицинской помощи.
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абхазия, новости
Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии создан в Абхазии
12:41 11.07.2023 (обновлено: 13:09 11.07.2023)
Распоряжение о создании штаба подписал президент Аслан Бжания после инспекционной поездки в Гагрский район.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik.
В Абхазии создан Республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия, сообщает
пресс-служба президента республики.
Руководителем штаба был назначен премьер-министр Александр Анкваб.
"Серьезно пострадали объекты жизнеобеспечения, частные домовладения, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесенного материального ущерба. Удар стихии нарушил коммуникации, размыл участки автомобильных дорог, также прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Однако в этой ситуации первичны жизнь и здоровье граждан, главное для нас, чтобы никто не пострадал", – сказал президент.
Штаб будет координировать работу госслужб, задействованных в ликвидации последствий наводнений. Президент поручил задействовать все ресурсы силовых ведомств – МВД, МЧС и Минобороны, чтобы помочь главам администраций районов, Министерству по туризму и другим структурам, а Минздраву – определить, какие люди, оказавшиеся в зоне подтопления, могут нуждаться в медицинской помощи.