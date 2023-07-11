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Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии создан в Абхазии

Республиканский штаб по ликвидации последствий стихии создан в Абхазии

Распоряжение о создании штаба подписал президент Аслан Бжания после инспекционной поездки в Гагрский район. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T12:41+0300

2023-07-11T12:41+0300

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik. В Абхазии создан Республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента республики."Серьезно пострадали объекты жизнеобеспечения, частные домовладения, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесенного материального ущерба. Удар стихии нарушил коммуникации, размыл участки автомобильных дорог, также прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Однако в этой ситуации первичны жизнь и здоровье граждан, главное для нас, чтобы никто не пострадал", – сказал президент.Штаб будет координировать работу госслужб, задействованных в ликвидации последствий наводнений. Президент поручил задействовать все ресурсы силовых ведомств – МВД, МЧС и Минобороны, чтобы помочь главам администраций районов, Министерству по туризму и другим структурам, а Минздраву – определить, какие люди, оказавшиеся в зоне подтопления, могут нуждаться в медицинской помощи.

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