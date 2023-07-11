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Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего в горах Абхазии четыре дня назад
Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего в горах Абхазии четыре дня назад
Поисковая операция началась в пятницу, 7 июля, поиски велись в непростых погодных условиях - в тумане и под проливным дождем. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T12:10+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии обнаружили мужчину, пропавшего в горах четыре дня назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рамаз Цвижба, 60-летний житель села Члоу Очамчырского района, находился в высокогорье с местными пастухами и отстал от товарищей на обратном пути.Спасатели вместе с добровольцами из числа местных жителей за эти четыре дня прошли около 45 километров под проливным дождем. Поиски увенчались успехом - Цвижба с травмированной ногой был обнаружен. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили домой.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего в горах Абхазии четыре дня назад
12:10 11.07.2023 (обновлено: 12:12 11.07.2023)
Поисковая операция началась в пятницу, 7 июля, поиски велись в непростых погодных условиях - в тумане и под проливным дождем.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии обнаружили мужчину, пропавшего в горах четыре дня назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рамаз Цвижба, 60-летний житель села Члоу Очамчырского района, находился в высокогорье с местными пастухами и отстал от товарищей на обратном пути.
Спасатели вместе с добровольцами из числа местных жителей за эти четыре дня прошли около 45 километров под проливным дождем. Поиски увенчались успехом - Цвижба с травмированной ногой был обнаружен. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили домой.