https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/sotrudniki-mchs-spasli-muzhchinu-propavshego-v-gorakh-abkhazii-chetyre-dnya-nazad-1046832710.html

Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего в горах Абхазии четыре дня назад

Сотрудники МЧС спасли мужчину, пропавшего в горах Абхазии четыре дня назад

Поисковая операция началась в пятницу, 7 июля, поиски велись в непростых погодных условиях - в тумане и под проливным дождем. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T12:10+0300

2023-07-11T12:10+0300

2023-07-11T12:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046831563_0:3:1912:1079_1920x0_80_0_0_dd91be617b006daa2e64a33f6dcb9c2f.jpg

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии обнаружили мужчину, пропавшего в горах четыре дня назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рамаз Цвижба, 60-летний житель села Члоу Очамчырского района, находился в высокогорье с местными пастухами и отстал от товарищей на обратном пути.Спасатели вместе с добровольцами из числа местных жителей за эти четыре дня прошли около 45 километров под проливным дождем. Поиски увенчались успехом - Цвижба с травмированной ногой был обнаружен. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили домой.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мчс абхазии