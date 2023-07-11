https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/takie-obstoyatelstva-ketsba-o-prave-initsiirovaniya-referenduma-v-abkhazii--1046825924.html

Такие обстоятельства: Кецба о праве инициирования референдума в Абхазии

Такие обстоятельства: Кецба о праве инициирования референдума в Абхазии

Как, согласно Конституции, работает институт референдума в Абхазии, кто имеет право его инициировать, и по каким причинам может быть отказано в проведении... 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T10:53+0300

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Такие обстоятельства: Кецба о референдуме в Абхазии и праве инициирования Такие обстоятельства: Кецба о референдуме в Абхазии и праве инициирования

Конституция Абхазии провозглашает, что носителем власти в стране является народ, а вот осуществляется такая власть либо через референдум, либо через своих представителей."Принятый в 1996 году закон, с моей точки зрения, сильно устарел. Референдум – это инструмент политической жизни, реализация политических отчаяний. Референдум проводится в важные моменты жизни государства, например, принятие Конституции новой. Во многих странах референдум проводится тогда, когда стоит вопрос вступать в какие-то народные организации или союзы. Первый референдум у нас происходил в 1999 году, на который было вынесено два вопроса, один из которых – поддерживаете ли вы, что Абхазия является суверенном демократическим государством, и второй вопрос –ограничение полномочий судей. Второй референдум не состоялся. Тогда вопрос стоял приблизительно так же, как и сейчас", – рассказал Кецба.Юрист также объяснил, в каком случае референдум может быть не признан. По его словам, это может произойти в двух случаях, когда нет необходимого количества голосов избирателей, и второй случай, когда в ходе подготовительных работ, сбора подписей, нарушены какие-то нормы закона.По мнению Кецба, в части инициирования референдума наш закон страдает несовершенством. Юрист отмечает, что в российском законодательстве правильно разграничено право инициировать референдум и право назначать референдум."По нашему закону, право инициировать референдум принадлежит гражданам Абхазии, Парламенту, президенту и Верховному суду. Дьявол в подробностях. Дело в том, что российский законодатель пошел правильным путем – правом инициирования референдума обладают только граждане. Вторым случаем инициирования референдума может быть Конституционное Собрание, но до сих пор закона, что он из себя представляет, нет. А у нас закреплено право инициировать референдум за Верховным судом. Спрашивается, зачем? Парламенту и президенту тоже это право не нужно, у них достаточно своих инструментов. А вот за гражданами – это правильно", – сказал Кецба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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