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Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же

Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же

Госдеп поручил американским СМИ пропагандировать среди россиян силовую борьбу против власти, выяснила Служба внешней разведки России. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T14:45+0300

2023-07-11T14:45+0300

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Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же

Госдеп поручил американским СМИ пропагандировать среди россиян силовую борьбу против власти, выяснила Служба внешней разведки России."Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом", – пояснили в СВР.Как отметил в эфире радио Sputnik член Союза журналистов РФ Денис Токарский, американские власти хотят сменить режим в России на проамериканский, и Россия в ответ имеет право вести такую же пропаганду." Во-первых, этому надо сопротивляться, а во-вторых, в эту игру могут играть двое. Разве в американском государстве нет своих проблем? Мы тоже можем заниматься тем, что пропагандировать смену режима в США. <…> Например, там до сих пор ущемляют права латиноамериканцев. Почему бы нам не вести пропаганду о том, что эти люди должны активнее бороться с американским государством и менять власть на более приятных людей?" – сказал он.Токарский добавил, что простые американцы имеют свою повестку, и большинство из них даже не знает, где находится Россия. На события в России хочет повлиять Госдеп, все это делается американскими элитами, американскими корпорациями, отметил собеседник Sputnik.Полный комментарий в аудиофайле.

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