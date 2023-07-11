https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/tokarskiy-o-poruchenii-gosdepa-amerikanskim-smi-rossiya-imeet-pravo-otvetit-tem-zhe-1046837809.html
Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же
Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же
Госдеп поручил американским СМИ пропагандировать среди россиян силовую борьбу против власти, выяснила Служба внешней разведки России. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T14:45+0300
2023-07-11T14:45+0300
2023-07-11T14:45+0300
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Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же
Токарский о поручении Госдепа американским СМИ: Россия имеет право ответить тем же
Госдеп поручил американским СМИ пропагандировать среди россиян силовую борьбу против власти, выяснила Служба внешней разведки России."Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом", – пояснили в СВР.Как отметил в эфире радио Sputnik член Союза журналистов РФ Денис Токарский, американские власти хотят сменить режим в России на проамериканский, и Россия в ответ имеет право вести такую же пропаганду." Во-первых, этому надо сопротивляться, а во-вторых, в эту игру могут играть двое. Разве в американском государстве нет своих проблем? Мы тоже можем заниматься тем, что пропагандировать смену режима в США. <…> Например, там до сих пор ущемляют права латиноамериканцев. Почему бы нам не вести пропаганду о том, что эти люди должны активнее бороться с американским государством и менять власть на более приятных людей?" – сказал он.Токарский добавил, что простые американцы имеют свою повестку, и большинство из них даже не знает, где находится Россия. На события в России хочет повлиять Госдеп, все это делается американскими элитами, американскими корпорациями, отметил собеседник Sputnik.Полный комментарий в аудиофайле.
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в мире, политика, сша, россия, противостояние, пропаганда, подкасты, аудио
в мире, политика, сша, россия, противостояние, пропаганда, подкасты, аудио
Госдеп поручил американским СМИ пропагандировать среди россиян силовую борьбу против власти, выяснила Служба внешней разведки России.
"Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом", – пояснили в СВР.
Как отметил в эфире радио Sputnik
член Союза журналистов РФ Денис Токарский, американские власти хотят сменить режим в России на проамериканский, и Россия в ответ имеет право вести такую же пропаганду.
" Во-первых, этому надо сопротивляться, а во-вторых, в эту игру могут играть двое. Разве в американском государстве нет своих проблем? Мы тоже можем заниматься тем, что пропагандировать смену режима в США. <…> Например, там до сих пор ущемляют права латиноамериканцев. Почему бы нам не вести пропаганду о том, что эти люди должны активнее бороться с американским государством и менять власть на более приятных людей?" – сказал он.
Токарский добавил, что простые американцы имеют свою повестку, и большинство из них даже не знает, где находится Россия. На события в России хочет повлиять Госдеп, все это делается американскими элитами, американскими корпорациями, отметил собеседник Sputnik.
Полный комментарий в аудиофайле.