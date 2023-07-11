https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/vezd-v-ritsinskiy-natspark-otkryli-dlya-posetiteley-1046831403.html
Въезд в Рицинский нацпарк открыли для посетителей
Въезд в Рицинский нацпарк открыли для посетителей
Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. В шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T11:49+0300
2023-07-11T11:49+0300
2023-07-11T12:03+0300
в абхазии
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058455_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_79a3b6f984bcf5f6ad2668acd6f623f1.jpg
СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Въезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыли для посетителей во вторник, 11 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор РРНП Адамур Багателия.Багателия добавил, что из-за разгула стихии, сильнейший удар которой в основном пришелся на Гагрский район и соседний Сочи, желающих полюбоваться красотами горного озера пока не так много.Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. По дороге на Рицу в шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена.В это время многие туристы оставались в парке. Сотрудники РРНП оперативно организовали их безопасный выезд.В понедельник, 10 июля, парк был закрыт для устранения последствий стихии. В местах разрушений работали четыре единицы тяжелой техники. По словам Багателия, к вечеру все работы уже были завершены.
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058455_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_61f9d1300fe373d22c7ef01609639c81.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
Въезд в Рицинский нацпарк открыли для посетителей
11:49 11.07.2023 (обновлено: 12:03 11.07.2023)
Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. В шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Въезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыли для посетителей во вторник, 11 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор РРНП Адамур Багателия.
"Последствия стихии в Рицинском парке ликвидированы, мы вплотную занимались расчисткой дороги. Сегодня туристы посещают парк в обычном режиме", – сказал он.
Багателия добавил, что из-за разгула стихии, сильнейший удар которой в основном пришелся на Гагрский район и соседний Сочи, желающих полюбоваться красотами горного озера пока не так много.
Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. По дороге на Рицу в шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена.
В это время многие туристы оставались в парке. Сотрудники РРНП оперативно организовали их безопасный выезд.
В понедельник, 10 июля, парк был закрыт для устранения последствий стихии. В местах разрушений работали четыре единицы тяжелой техники. По словам Багателия, к вечеру все работы уже были завершены.