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Въезд в Рицинский нацпарк открыли для посетителей

Въезд в Рицинский нацпарк открыли для посетителей

Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. В шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T11:49+0300

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в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новости

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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Въезд в Рицинский реликтовый национальный парк открыли для посетителей во вторник, 11 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал директор РРНП Адамур Багателия.Багателия добавил, что из-за разгула стихии, сильнейший удар которой в основном пришелся на Гагрский район и соседний Сочи, желающих полюбоваться красотами горного озера пока не так много.Въезд в Рицинский парк был закрыт после разгула стихии в воскресенье, 9 июля. По дороге на Рицу в шести местах сошел сель, еще в одном месте была разрушена подпорная стена.В это время многие туристы оставались в парке. Сотрудники РРНП оперативно организовали их безопасный выезд.В понедельник, 10 июля, парк был закрыт для устранения последствий стихии. В местах разрушений работали четыре единицы тяжелой техники. По словам Багателия, к вечеру все работы уже были завершены.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости