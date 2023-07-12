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МЧС Абхазии: ситуация с погодой постепенно стабилизируется
МЧС Абхазии: ситуация с погодой постепенно стабилизируется
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МЧС Абхазии продолжает устранять последствия стихии в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T12:55+0300
2023-07-12T12:55+0300
2023-07-12T13:35+0300
в абхазии
абхазия
мчс абхазии
разгул стихии в гагрском районе
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МЧС Абхазии продолжает устранять последствия стихии в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Четвертые сутки идут поиски туристки, пропавшей в Алахадзы, задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам и пожарно-спасательной части Гудауты. Спасатели исследуют ту часть морской акватории, где женщину, предположительно, унесло потоком воды.
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абхазия, мчс абхазии, разгул стихии в гагрском районе
абхазия, мчс абхазии, разгул стихии в гагрском районе
МЧС Абхазии: ситуация с погодой постепенно стабилизируется
12:55 12.07.2023 (обновлено: 13:35 12.07.2023)
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МЧС Абхазии продолжает устранять последствия стихии в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Сухуме сотрудники МЧС промывают улицы от ила, в пострадавших районах выкачивают воду из затопленных домовладений.
Четвертые сутки идут поиски туристки, пропавшей в Алахадзы, задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам и пожарно-спасательной части Гудауты. Спасатели исследуют ту часть морской акватории, где женщину, предположительно, унесло потоком воды.