https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/mchs-abkhazii-situatsiya-s-pogodoy-postepenno-stabiliziruetsya-1046859386.html

МЧС Абхазии: ситуация с погодой постепенно стабилизируется

МЧС Абхазии: ситуация с погодой постепенно стабилизируется

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МЧС Абхазии продолжает устранять последствия стихии в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

мчс абхазии

разгул стихии в гагрском районе

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МЧС Абхазии продолжает устранять последствия стихии в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Четвертые сутки идут поиски туристки, пропавшей в Алахадзы, задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам и пожарно-спасательной части Гудауты. Спасатели исследуют ту часть морской акватории, где женщину, предположительно, унесло потоком воды.

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абхазия, мчс абхазии, разгул стихии в гагрском районе