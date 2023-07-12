https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/mid-abkhazii-gruziya-blokiruet-predlozheniya-po-soglasovaniyu-dokumenta-o-neprimenenii-sily-1046895466.html
МИД Абхазии: Грузия блокирует предложения по согласованию документа о неприменении силы
МИД Абхазии: Грузия блокирует предложения по согласованию документа о неприменении силы
58-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 11-12 июля. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T18:40+0300
2023-07-12T18:40+0300
2023-07-12T18:40+0300
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Грузинская сторона блокирует любые предложения по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Делегация Грузии на Женевских дискуссиях вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня.Участники раунда обсудили также вопросы связанные с безопасностью на местах, отметив, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной, гуманитарные вопросы. Абхазия подтвердила свою приверженность возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Следующий раунд намечен на 5-6 декабря 2023 года.
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мид абхазии, абхазия, грузия, женевские дискуссии
мид абхазии, абхазия, грузия, женевские дискуссии
МИД Абхазии: Грузия блокирует предложения по согласованию документа о неприменении силы
58-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 11-12 июля.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Грузинская сторона блокирует любые предложения по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Делегация Грузии на Женевских дискуссиях вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня.
В МИД Абхазии отмечают, что необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы - ключевой вопрос повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей "Медведева-Саркози".
Участники раунда обсудили также вопросы связанные с безопасностью на местах, отметив, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной, гуманитарные вопросы.
Абхазия подтвердила свою приверженность возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале.
Следующий раунд намечен на 5-6 декабря 2023 года.