https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/mid-abkhazii-gruziya-blokiruet-predlozheniya-po-soglasovaniyu-dokumenta-o-neprimenenii-sily-1046895466.html

МИД Абхазии: Грузия блокирует предложения по согласованию документа о неприменении силы

МИД Абхазии: Грузия блокирует предложения по согласованию документа о неприменении силы

58-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил 11-12 июля. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Грузинская сторона блокирует любые предложения по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Делегация Грузии на Женевских дискуссиях вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня.Участники раунда обсудили также вопросы связанные с безопасностью на местах, отметив, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной, гуманитарные вопросы. Абхазия подтвердила свою приверженность возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Следующий раунд намечен на 5-6 декабря 2023 года.

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