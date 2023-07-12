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МИД России: США относятся к Украине как к источнику усыновления детей
МИД России: США относятся к Украине как к источнику усыновления детей
МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T11:35+0300
2023-07-12T11:35+0300
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в МИД России.В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре"."Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России.В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года.В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
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мид рф, россия, сша, дети
мид рф, россия, сша, дети
МИД России: США относятся к Украине как к источнику усыновления детей
11:35 12.07.2023 (обновлено: 11:39 12.07.2023)
МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik.
Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили
в МИД России.
"США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.
В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".
"Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России.
В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года.
В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе
.