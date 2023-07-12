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Отдых без проблем: академик Онищенко дал советы туристам в Абхазии
Отдых без проблем: академик Онищенко дал советы туристам в Абхазии
Видеомост Москва-Сухум-Минск-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего... 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T19:35+0300
2023-07-12T19:35+0300
2023-07-12T19:35+0300
в абхазии
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абхазия
геннадий онищенко
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Жители и гости Абхазии смогут купаться в море после стихии уже в ближайшее время. Об этом во время видеомоста заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Самоочищающая способность Черного моря пока еще достаточная. И буквально через сутки, а то и через часы, по данным лабораторных исследований, отмашку на возможность купания вам там дадут. Что касается инфекции, то Абхазия более выгодно отличается от Сочи. Все-таки в Сочи берег более крутой, а у вас более пологий. Единственное, если там пострадала инфраструктура отдыха, здания, гостиницы, их надо просушить, нужно убрать ил. Я думаю, что в ближайшее время все нормализуется", - отметил он.При этом в подтопленных районах людям не стоит забывать о рисках заражения кишечными инфекциями. Поэтому пить водопроводную воду специалистами не рекомендуется.В Абхазии большое количество термальных и радоновых источников. Многие туристы пользуются ими без консультаций с врачом. Однако, как отметил академик Онищенко, это чревато последствиями."Даже под наблюдением специалистов надо пользоваться этим очень осторожно, и только строго в тех пределах, которые они разрешают это делать. Что касается дикого использования особенно радоновых источников, то это чревато. Любое лекарство - яд, когда оно принимается в лечебной дозе, оно помогает выздороветь, реабилитироваться. Поэтому надо исходить из этой парадигмы. Это все вредно, если ты не соблюдаешь рекомендаций, которые дают врачи", - подчеркнул Геннадий Онищенко.
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видео, мультимедиа, абхазия, геннадий онищенко, видео
видео, мультимедиа, абхазия, геннадий онищенко, видео
Отдых без проблем: академик Онищенко дал советы туристам в Абхазии
Видеомост Москва-Сухум-Минск-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего зарубежья" прошел в среду 12 июля.
Жители и гости Абхазии смогут купаться в море после стихии уже в ближайшее время. Об этом во время видеомоста заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Самоочищающая способность Черного моря пока еще достаточная. И буквально через сутки, а то и через часы, по данным лабораторных исследований, отмашку на возможность купания вам там дадут. Что касается инфекции, то Абхазия более выгодно отличается от Сочи. Все-таки в Сочи берег более крутой, а у вас более пологий. Единственное, если там пострадала инфраструктура отдыха, здания, гостиницы, их надо просушить, нужно убрать ил. Я думаю, что в ближайшее время все нормализуется", - отметил он.
При этом в подтопленных районах людям не стоит забывать о рисках заражения кишечными инфекциями. Поэтому пить водопроводную воду специалистами не рекомендуется.
В Абхазии большое количество термальных и радоновых источников. Многие туристы пользуются ими без консультаций с врачом. Однако, как отметил академик Онищенко, это чревато последствиями.
"Даже под наблюдением специалистов надо пользоваться этим очень осторожно, и только строго в тех пределах, которые они разрешают это делать. Что касается дикого использования особенно радоновых источников, то это чревато. Любое лекарство - яд, когда оно принимается в лечебной дозе, оно помогает выздороветь, реабилитироваться. Поэтому надо исходить из этой парадигмы. Это все вредно, если ты не соблюдаешь рекомендаций, которые дают врачи", - подчеркнул Геннадий Онищенко.