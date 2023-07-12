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Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии
Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии
Глава СЭС республики Алла Беляева в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала, какие меры необходимо соблюдать после наводнения в Абхазии и как вести... 12.07.2023, Sputnik Абхазия
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Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии
Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии
Алла Беляева рекомендует несколько дней не купаться в море, так как с сильными потоками воды в него попало много отходов жизнедеятельности. О том, как правильно обработать помещения после потопа, как избежать столкновения с кишечными инфекциями, как летом не простыть, кто поможет избавиться от комаров и блох, как избежать теплового или солнечного удара, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, аудио

Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии

15:34 12.07.2023
Радио
Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии
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Глава СЭС республики Алла Беляева в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала, какие меры необходимо соблюдать после наводнения в Абхазии и как вести себя в летний зной.
Алла Беляева рекомендует несколько дней не купаться в море, так как с сильными потоками воды в него попало много отходов жизнедеятельности.
О том, как правильно обработать помещения после потопа, как избежать столкновения с кишечными инфекциями, как летом не простыть, кто поможет избавиться от комаров и блох, как избежать теплового или солнечного удара, слушайте в аудиофайле.
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