https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/posrednik-belyaeva-o-sanitarnom-kontrole-posle-navodneniya-v-abkhazii--1046859076.html

Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии

Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии

Глава СЭС республики Алла Беляева в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказала, какие меры необходимо соблюдать после наводнения в Абхазии и как вести... 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T15:34+0300

2023-07-12T15:34+0300

2023-07-12T15:34+0300

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Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии Посредник: Беляева о санитарном контроле после наводнения в Абхазии

Алла Беляева рекомендует несколько дней не купаться в море, так как с сильными потоками воды в него попало много отходов жизнедеятельности. О том, как правильно обработать помещения после потопа, как избежать столкновения с кишечными инфекциями, как летом не простыть, кто поможет избавиться от комаров и блох, как избежать теплового или солнечного удара, слушайте в аудиофайле.

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