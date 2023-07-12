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Работы по ликвидации последствий стихии продолжались в "Курорте Пицунда"

Работы по ликвидации последствий стихии продолжались в "Курорте Пицунда"

Министр туризма Теймураз Хишба провел совещание по вопросам устранения последствий стихийного бедствия в Объединении пансионатов "Курорт Пицунда". 12.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Службы "Курорта Пицунда" усиленно работают над ликвидацией последствий стихии, восстанавливают номера, убирают пляж, сообщает пресс-служба Минтуризма. Сейчас в Объединении пансионатов "Курорт Пицунда" проживают 2228 человек. На территории работают 1000 человек.

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