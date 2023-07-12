https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/rossiyanina-zaderzhali-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1046895595.html

Россиянина задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере

Россиянина задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере

Мужчину подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью последующего сбыта наркотиков в особо крупном размере. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T19:00+0300

2023-07-12T19:00+0300

2023-07-12T19:00+0300

в абхазии

сухум

мвд абхазии

наркотики

оборот наркотиков

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Жителя Калужской области Андрея Бородко задержали в Сухуме на улице Папаскири по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Всего изъято 30 грамм метадона. Андрей Бородко заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 224 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Сухуму.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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сухум, мвд абхазии, наркотики, оборот наркотиков