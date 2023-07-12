https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/sanitarno-bezopasnyy-otdykh-chto-nuzhno-znat-turistam-v-abkhazii-1046886574.html

Санитарно безопасный отдых: что нужно знать туристам в Абхазии

Санитарно безопасный отдых: что нужно знать туристам в Абхазии

Видеомост Москва-Сухум-Минск-Бишкек международного информационного агентства Sputnik на тему "Безопасность здоровья и курортный отдых в странах ближнего... 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T18:05+0300

2023-07-12T18:05+0300

2023-07-12T18:21+0300

абхазия

пресс-центр

туристы

отдых в абхазии

черное море

пресс-центр

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Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, насколько безопасен отдых в Абхазии после разгула стихии, какие риски могут быть.Сария Кварацхелия, SputnikЧерное море имеет достаточно хорошую способность самоочищаться. И благодаря этому вскоре жители и гости республики смогут вновь наслаждаться пляжным отдыхом. Об этом во время видеомоста заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.“И буквально через сутки, а то и через часы, по данным лабораторных исследований, отмашку на возможность купания вам там дадут. Что касается инфекции, то Абхазия более выгодно отличается от Сочи. Все-таки в Сочи берег более крутой, а у вас более пологий. Единственное, если там пострадала инфраструктура отдыха, здания, гостиницы, их надо просушить, нужно убрать ил. Я думаю, что в ближайшее время все нормализуется", – отметил он.При этом в подтопленных районах людям не стоит забывать о рисках заражения кишечными инфекциями. Поэтому пить водопроводную воду специалистами не рекомендуется.При этом риска заразиться другими инфекциями в Абхазии, в отличие от той же Турции, нет. По словам Онищенко, в этом году в Турции, как предупреждает Всемирная организация здравоохранения, есть вероятность распространения холеры. И потому, собираясь за границу в августе-сентябре, в частности в Турцию, необходимо изучить местную эпидемиологическую обстановку, чтобы обезопасить себя от сезонного пика заболеваемости холерой.С термальными источниками осторожноВ Абхазии большое количество термальных и радоновых источников. Многие туристы пользуются ими без консультаций с врачом. Однако, как отметил академик Онищенко, это чревато последствиями."Даже под наблюдением специалистов надо пользоваться этим очень осторожно, и только строго в тех пределах, которые они разрешают, это делать. Что касается дикого использования особенно радоновых источников, то это чревато. Любое лекарство – яд, если оно не принимается в лечебной дозе, в правильной дозе оно помогает выздороветь, реабилитироваться. Поэтому надо исходить из этой парадигмы. Это все вредно, если ты не соблюдаешь рекомендаций, которые дают врачи", – подчеркнул Геннадий Онищенко.Важна адаптацияАкадемик также отметил важность адаптации организма туриста на новом месте.Помимо чувствительности к смене часовых поясов, по словам Онищенко, также нужно помнить и о чувствительности к пище, воде и климату в целом. Для того чтобы не испортить себе отдых лишним переживанием, туристу необходимо обратиться к врачу за консультацией.

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