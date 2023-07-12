https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/ses-abkhazii-ne-rekomendovala-kupatsya-v-more-posle-stikhii-neskolko-dney-1046888557.html

СЭС Абхазии не рекомендовала купаться в море после стихии несколько дней

СЭС Абхазии не рекомендовала купаться в море после стихии несколько дней

При благоприятных погодных условиях в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки качества воды. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T20:10+0300

2023-07-12T20:10+0300

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абхазия

в абхазии

разгул стихии в гагрском районе

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Санэпидстанция Абхазии не рекомендует купаться в море после стихии еще несколько дней. Об этом в эфире радио Sputnik заявила руководитель службы Алла Беляева.Если погода в Абхазии будет благоприятная, в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки, насколько произошедшее стихийное бедствие ухудшило качество воды.В Абхазии работает Штаб по борьбе с последствиями стихийного бедствия, куда входят и сотрудники Санэпидслужбы.В подтопленных домах, по словам главного санврача, необходимости в дополнительной дезинфекции нет. Достаточно хорошей влажной уборки и просушки.СЭС также напоминает о том, что нельзя использовать сырую водопроводную воду для питья. А овощи и фрукты после того, как помыли, необходимо обдать горячей водой для обеззараживания.

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Sputnik Абхазия

абхазия, разгул стихии в гагрском районе, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии