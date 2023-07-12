https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/ses-abkhazii-ne-rekomendovala-kupatsya-v-more-posle-stikhii-neskolko-dney-1046888557.html
СЭС Абхазии не рекомендовала купаться в море после стихии несколько дней
СЭС Абхазии не рекомендовала купаться в море после стихии несколько дней
При благоприятных погодных условиях в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки качества воды. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T20:10+0300
2023-07-12T20:10+0300
2023-07-12T20:10+0300
абхазия
в абхазии
разгул стихии в гагрском районе
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Санэпидстанция Абхазии не рекомендует купаться в море после стихии еще несколько дней. Об этом в эфире радио Sputnik заявила руководитель службы Алла Беляева.Если погода в Абхазии будет благоприятная, в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки, насколько произошедшее стихийное бедствие ухудшило качество воды.В Абхазии работает Штаб по борьбе с последствиями стихийного бедствия, куда входят и сотрудники Санэпидслужбы.В подтопленных домах, по словам главного санврача, необходимости в дополнительной дезинфекции нет. Достаточно хорошей влажной уборки и просушки.СЭС также напоминает о том, что нельзя использовать сырую водопроводную воду для питья. А овощи и фрукты после того, как помыли, необходимо обдать горячей водой для обеззараживания.
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абхазия, разгул стихии в гагрском районе, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
абхазия, разгул стихии в гагрском районе, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
СЭС Абхазии не рекомендовала купаться в море после стихии несколько дней
При благоприятных погодных условиях в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки качества воды.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Санэпидстанция Абхазии не рекомендует купаться в море после стихии еще несколько дней. Об этом в эфире радио Sputnik заявила руководитель службы Алла Беляева.
"С учетом того, что в результате стихийного бедствия в море было смыто большое количество и уличной грязи, и, возможно, выгребных ям из частного сектора, и пострадавшие мелкие животные могли оказаться в море, в ближайшие несколько дней мы не рекомендуем купаться в море", – подчеркнула Беляева.
Если погода в Абхазии будет благоприятная, в четверг, 13 июля, сотрудники СЭС в Сухуме и Гагре планируют взять пробы морской воды для проверки, насколько произошедшее стихийное бедствие ухудшило качество воды.
В Абхазии работает Штаб по борьбе с последствиями стихийного бедствия, куда входят и сотрудники Санэпидслужбы.
"Проводится исследование морской и водопроводной воды. Проводятся консультации граждан по тем вопросам, которые их интересуют. Работает в Сухуме дезинфекционный отдел, обрабатывает там, где это необходимо. Также и контрольные мероприятия проводятся в целом", – отметила Беляева.
В подтопленных домах, по словам главного санврача, необходимости в дополнительной дезинфекции нет. Достаточно хорошей влажной уборки и просушки.
СЭС также напоминает о том, что нельзя использовать сырую водопроводную воду для питья. А овощи и фрукты после того, как помыли, необходимо обдать горячей водой для обеззараживания.