https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/starikov-o-politikakh-ukrainy-ikh-rabota--unichtozhat-svoyu-stranu-radi-villy-v-mayami--1046856656.html

Стариков о политиках Украины: их работа – уничтожать свою страну ради виллы в Майами

Стариков о политиках Украины: их работа – уничтожать свою страну ради виллы в Майами

Вступление в НАТО для Украины как морковка перед носом лошади, которая должна бежать на убой, уверен политический эксперт Николай Стариков. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T14:15+0300

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Стариков: Украина напоминает Германию в апреле 1945 года Стариков: Украина напоминает Германию в апреле 1945 года

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что, по словам Столтенберга, позволит ей сократить процесс вступления в альянс.Станет ли заявление Столтенберга успокоительной пилюлей для Киева, ведь там ожидали гораздо большего от открывшегося саммита НАТО в Вильнюсе?На вопрос Sputnik ответил известный российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.По словам собеседника Sputnik, Киев всеми силами поддерживает иллюзию своих граждан о близости победы, в уповании на новые "Леопарды", новые старые самолеты, еще какие-нибудь ракеты и все, победа будет!

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