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Стариков о политиках Украины: их работа – уничтожать свою страну ради виллы в Майами
Стариков о политиках Украины: их работа – уничтожать свою страну ради виллы в Майами
Вступление в НАТО для Украины как морковка перед носом лошади, которая должна бежать на убой, уверен политический эксперт Николай Стариков. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T14:15+0300
2023-07-12T14:15+0300
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Стариков: Украина напоминает Германию в апреле 1945 года
Стариков: Украина напоминает Германию в апреле 1945 года
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что, по словам Столтенберга, позволит ей сократить процесс вступления в альянс.Станет ли заявление Столтенберга успокоительной пилюлей для Киева, ведь там ожидали гораздо большего от открывшегося саммита НАТО в Вильнюсе?На вопрос Sputnik ответил известный российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.По словам собеседника Sputnik, Киев всеми силами поддерживает иллюзию своих граждан о близости победы, в уповании на новые "Леопарды", новые старые самолеты, еще какие-нибудь ракеты и все, победа будет!
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, спецоперация, европа, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, спецоперация, европа, аудио
Стариков о политиках Украины: их работа – уничтожать свою страну ради виллы в Майами
14:15 12.07.2023 (обновлено: 14:37 12.07.2023)
Вступление в НАТО для Украины как морковка перед носом лошади, которая должна бежать на убой, уверен политический эксперт Николай Стариков.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что, по словам Столтенберга, позволит ей сократить процесс вступления в альянс.
Станет ли заявление Столтенберга успокоительной пилюлей для Киева, ведь там ожидали гораздо большего от открывшегося саммита НАТО в Вильнюсе?
На вопрос Sputnik ответил известный российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.
"На примере Финляндии видно – когда Запад заинтересован, вступление в альянс может произойти в течение недели. Пока на территории Украины идет конфликт, ни о каком вступлении в НАТО речи идти не может. Речь только об имитации процесса. То какие-то комиссии, то декларации, то борьба с коррупцией и реформы, произведя которые якобы Киев получит что-то. На самом деле это просто морковка, повешенная перед носом лошади, которая должна бежать на убой", – констатирует эксперт.
По словам собеседника Sputnik, Киев всеми силами поддерживает иллюзию своих граждан о близости победы, в уповании на новые "Леопарды", новые старые самолеты, еще какие-нибудь ракеты и все, победа будет!
"Что касается политиков, они прекрасно все понимают, но это их работа – уничтожать собственную страну ради виллы в Майами, британского паспорта и перспективы для детей, вошедших в новое "англо-саксонское светлое будущее". Так что картина безрадостная. Напоминает ситуацию в Германии в апреле 1945 года", – резюмирует Стариков.