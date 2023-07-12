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Трасса Джубга-Сочи в нескольких местах перекрыта
Трасса Джубга-Сочи в нескольких местах перекрыта
В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T09:35+0300
2023-07-12T09:35+0300
2023-07-12T10:06+0300
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В нескольких местах на трассе А-147 Джубга-Сочи в Туапсинском районе перекрыто движение. На участке километра 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками, движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39 километре сошел оползень. На километре 43+700 упало два дерева. В Туапсинском районе ливень в ночь на 12 июля подтопил улицы поселков, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.
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сочи, россия, дождь
Трасса Джубга-Сочи в нескольких местах перекрыта
09:35 12.07.2023 (обновлено: 10:06 12.07.2023)
В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В нескольких местах на трассе А-147 Джубга-Сочи в Туапсинском районе перекрыто движение.
На участке километра 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками, движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией.
На 39 километре сошел оползень. На километре 43+700 упало два дерева.
В Туапсинском районе ливень в ночь на 12 июля подтопил улицы поселков, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.