https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/trassa-dzhubga-sochi-v-neskolkikh-mestakh-perekryta-1046854853.html

Трасса Джубга-Сочи в нескольких местах перекрыта

Трасса Джубга-Сочи в нескольких местах перекрыта

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 миллиметра осадков. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

россия

дождь

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. В нескольких местах на трассе А-147 Джубга-Сочи в Туапсинском районе перекрыто движение. На участке километра 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками, движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39 километре сошел оползень. На километре 43+700 упало два дерева. В Туапсинском районе ливень в ночь на 12 июля подтопил улицы поселков, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.

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