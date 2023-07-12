https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/uchastniki-festivalya-altyn-maydan-v-abkhazii-rasskazali-o-vazhnosti-sokhraneniya-etnosov----1046837106.html

Участники фестиваля "Алтын Майдан" в Абхазии рассказали о важности сохранения этносов

Участники фестиваля "Алтын Майдан" в Абхазии рассказали о важности сохранения этносов

Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан" завершил свою работу в Абхазии. В течение недели участники фестиваля из разных... 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T10:18+0300

2023-07-12T10:18+0300

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Такие обстоятельства: участники фестиваля «Алтын Майдан» о концертах в Абхазии Такие обстоятельства: участники фестиваля «Алтын Майдан» о концертах в Абхазии

Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын Майдан" завершил свою работу в Абхазии. В течение недели участники фестиваля из разных республик демонстрировали зрителям свои достижения в хореографии, вокале, показе эксклюзивных народных костюмов.Как проходил фестиваль, что удалось показать абхазскому зрителю и почему так важно сохранить собственную идентичность в эфире радио Sputnik рассказали руководитель культурно-просветительского проекта "Алтын Майдан", заслуженный работник культуры Татарстана Гамира Гадельшина, Алена Сильби, участница фестиваля из Чувашии и Олег Макисов, участник фестиваля.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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