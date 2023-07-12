https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/upolnomochennye-po-pravam-cheloveka-v-rossii-i-abkhazii-podpishut-soglashenie-o-vzaimoponimanii-1046859939.html

Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии подпишут соглашение о взаимопонимании

Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии подпишут соглашение о взаимопонимании

Анас Кишмария находится с рабочим визитом в Москве по приглашению Татьяны Москальковой. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T13:40+0300

2023-07-12T13:40+0300

2023-07-12T14:25+0300

в абхазии

аппарат уполномоченного по правам человека рф

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии Татьяна Москалькова и Анас Кишмария подпишут соглашение о взаимопонимании. Подписание запланировано на 13 июля. Рабочий визит Анас Кишмария в Москву продлится до 15 июля.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аппарат уполномоченного по правам человека рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии