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https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/upolnomochennye-po-pravam-cheloveka-v-rossii-i-abkhazii-podpishut-soglashenie-o-vzaimoponimanii-1046859939.html
Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии подпишут соглашение о взаимопонимании
Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии подпишут соглашение о взаимопонимании
Анас Кишмария находится с рабочим визитом в Москве по приглашению Татьяны Москальковой. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T13:40+0300
2023-07-12T14:25+0300
в абхазии
аппарат уполномоченного по правам человека рф
абхазия
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии Татьяна Москалькова и Анас Кишмария подпишут соглашение о взаимопонимании. Подписание запланировано на 13 июля. Рабочий визит Анас Кишмария в Москву продлится до 15 июля.
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аппарат уполномоченного по правам человека рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
аппарат уполномоченного по правам человека рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии

Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии подпишут соглашение о взаимопонимании

13:40 12.07.2023 (обновлено: 14:25 12.07.2023)
© Sputnik / Флаг Россия Абхазия
Флаг Россия Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2023
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Анас Кишмария находится с рабочим визитом в Москве по приглашению Татьяны Москальковой.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Уполномоченные по правам человека в России и Абхазии Татьяна Москалькова и Анас Кишмария подпишут соглашение о взаимопонимании.
Подписание запланировано на 13 июля.

"Культурные, экономические, социальные и многие другие аспекты жизнедеятельности нашей страны и России тесно связаны. В данном ключе налаживание взаимодействия омбудсменов наших стран является логическим продолжением укрепления взаимоотношений между Абхазией и Россией", – говорится в заявлении абхазского омбудсмена.

Рабочий визит Анас Кишмария в Москву продлится до 15 июля.
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