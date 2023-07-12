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Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру
Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру
Водопроводная труба через реку Келасур была повреждена в результате ливня в Сухуме. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T17:30+0300
2023-07-12T17:30+0300
2023-07-12T18:06+0300
в абхазии
водоснабжение
абхазия
сухум
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру, сообщает администрация города. Ремонт водопроводной трубы через реку Келасур, которая была повреждена из-за ливня, был осложнен уровнем воды в реке. Он отметил, что за ночь уровень воды спал, и сейчас ремонтники занимаются устранением аварии. По словам Пачкория, к 20:00 "вода у населения будет". Насосная станция №3 в Келасуре обеспечивает водой Турбазу, улицы Армейская, Батумская, Чанба, села Дзыгута, Беслетка.
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водоснабжение, абхазия, сухум, администрация города сухум
водоснабжение, абхазия, сухум, администрация города сухум
Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру
17:30 12.07.2023 (обновлено: 18:06 12.07.2023)
Водопроводная труба через реку Келасур была повреждена в результате ливня в Сухуме.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру, сообщает администрация города.
Ремонт водопроводной трубы через реку Келасур, которая была повреждена из-за ливня, был осложнен уровнем воды в реке.
"Река разлилась по берегу, подъезд был затруднен. Вчера целый день мониторили уровень воды в реке, чтобы при первой возможности начать работы. Но половодье Келасура не дало возможности доступа к трубе, чтобы ее починить, - сказал директор "Водоканала" Даур Пачкория.
Он отметил, что за ночь уровень воды спал, и сейчас ремонтники занимаются устранением аварии. По словам Пачкория, к 20:00 "вода у населения будет".
Насосная станция №3 в Келасуре обеспечивает водой Турбазу, улицы Армейская, Батумская, Чанба, села Дзыгута, Беслетка.