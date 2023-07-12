https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/vodu-v-chasti-sukhuma-i-dvukh-selakh-sukhumskogo-rayona-dadut-k-vecheru-1046892199.html

Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру

Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру

Водопроводная труба через реку Келасур была повреждена в результате ливня в Сухуме. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T17:30+0300

2023-07-12T17:30+0300

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Воду в части Сухума и двух селах Сухумского района дадут к вечеру, сообщает администрация города. Ремонт водопроводной трубы через реку Келасур, которая была повреждена из-за ливня, был осложнен уровнем воды в реке. Он отметил, что за ночь уровень воды спал, и сейчас ремонтники занимаются устранением аварии. По словам Пачкория, к 20:00 "вода у населения будет". Насосная станция №3 в Келасуре обеспечивает водой Турбазу, улицы Армейская, Батумская, Чанба, села Дзыгута, Беслетка.

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водоснабжение, абхазия, сухум, администрация города сухум