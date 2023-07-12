https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/volontery-pomogli-pyati-semyam-v-gagrskom-rayone-postradavshim-iz-za-stikhii--1046908801.html

Волонтеры помогли пяти семьям в Гагрском районе, пострадавшим из-за стихии

Волонтеры помогли пяти семьям в Гагрском районе, пострадавшим из-за стихии

Из-за наводнения в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1100 домовладений. 12.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-12T20:30+0300

2023-07-12T20:30+0300

2023-07-12T20:30+0300

в абхазии

абхазия

волонтеры

разгул стихии в гагрском районе

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0a/1046822169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_70f7fbf9ea5e93d7b0a7cdf1c4fedeb1.jpg

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Волонтеры оказали помощь пяти семьям, пострадавшим от наводнения в Гагрском районе.Как рассказала волонтер Рада Харчилава, на зов о помощи откликнулось около 25 человек из разных городов Абхазии. Они разделились на группы и направились в села Лдзаа, Псахара и в городскую часть Гагры.По словам Харчилава, местные жители были удивлены приезду волонтеров и в то же время рады им."Как мне кажется, они все еще находятся в состоянии шока, но они не опускают рук и на "автомате" выполняют работу по очистке своих домов. Масштабы последствий стихии довольно серьезные. Со своей стороны, мы сделали то, что было в наших силах. Дальше нужна тяжелая техника для вывоза мусора", - отметила Харчилава.Волонтер призналась, что чувствует, что день прожит не зря, так как удалось оказать помощь людям в меру своих возможностей.Она также добавила, что Центр гуманитарных программ с волонтерами отправили в пострадавшие населенные пункты детское питание, подгузники, медикаменты.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, волонтеры, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район