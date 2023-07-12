https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/volontery-pomogli-pyati-semyam-v-gagrskom-rayone-postradavshim-iz-za-stikhii--1046908801.html
Волонтеры помогли пяти семьям в Гагрском районе, пострадавшим из-за стихии
Волонтеры помогли пяти семьям в Гагрском районе, пострадавшим из-за стихии
Из-за наводнения в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1100 домовладений. 12.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-12T20:30+0300
2023-07-12T20:30+0300
2023-07-12T20:30+0300
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разгул стихии в гагрском районе
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СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Волонтеры оказали помощь пяти семьям, пострадавшим от наводнения в Гагрском районе.Как рассказала волонтер Рада Харчилава, на зов о помощи откликнулось около 25 человек из разных городов Абхазии. Они разделились на группы и направились в села Лдзаа, Псахара и в городскую часть Гагры.По словам Харчилава, местные жители были удивлены приезду волонтеров и в то же время рады им."Как мне кажется, они все еще находятся в состоянии шока, но они не опускают рук и на "автомате" выполняют работу по очистке своих домов. Масштабы последствий стихии довольно серьезные. Со своей стороны, мы сделали то, что было в наших силах. Дальше нужна тяжелая техника для вывоза мусора", - отметила Харчилава.Волонтер призналась, что чувствует, что день прожит не зря, так как удалось оказать помощь людям в меру своих возможностей.Она также добавила, что Центр гуманитарных программ с волонтерами отправили в пострадавшие населенные пункты детское питание, подгузники, медикаменты.
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абхазия, волонтеры, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район
абхазия, волонтеры, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район
Волонтеры помогли пяти семьям в Гагрском районе, пострадавшим из-за стихии
Из-за наводнения в ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе пострадало около 1100 домовладений.
СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Волонтеры оказали помощь пяти семьям, пострадавшим от наводнения в Гагрском районе.
Как рассказала волонтер Рада Харчилава, на зов о помощи откликнулось около 25 человек из разных городов Абхазии. Они разделились на группы и направились в села Лдзаа, Псахара и в городскую часть Гагры.
"Основная часть группы работала в селе Псахара, так как там было очень много пострадавших от стихии. Многие из них пенсионеры. Волонтеры выполняли всю физическую работу – убирали в домах, подметали, рубили ветки деревьев и поваленные стволы, чистили дома от воды и от ила, раздали хлеб и питьевую воду", - поделилась Харчилава.
По словам Харчилава, местные жители были удивлены приезду волонтеров и в то же время рады им.
"Как мне кажется, они все еще находятся в состоянии шока, но они не опускают рук и на "автомате" выполняют работу по очистке своих домов. Масштабы последствий стихии довольно серьезные. Со своей стороны, мы сделали то, что было в наших силах. Дальше нужна тяжелая техника для вывоза мусора", - отметила Харчилава.
Волонтер призналась, что чувствует, что день прожит не зря, так как удалось оказать помощь людям в меру своих возможностей.
Она также добавила, что Центр гуманитарных программ с волонтерами отправили в пострадавшие населенные пункты детское питание, подгузники, медикаменты.