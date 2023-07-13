https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/glavnyy-chetverg-chitanava-o-posledstviyakh-nepogody-v-sukhumskom-rayone--1046914211.html

Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в Сухумском районе

Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в Сухумском районе

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о последствиях ливня и возможностях бюджета. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в сухумском районе Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в сухумском районе

Как сообщил Читанава, последствия разгула стихии в Сухумском районе не такие катастрофические, как в Гагрском районе, но все же и их не обошла стороной непогода. В некоторых селах разрушены дороги, пострадали один жилой дом и один мост. О том, как и какими силами смогут ликвидировать разрушения в Сухумском районе, каковы возможности бюджета, слушайте в аудиофайле.

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