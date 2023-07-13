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Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в Сухумском районе
Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в Сухумском районе
Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о последствиях ливня и возможностях бюджета. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T14:40+0300
2023-07-13T14:40+0300
2023-07-13T16:10+0300
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Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в сухумском районе
Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в сухумском районе
Как сообщил Читанава, последствия разгула стихии в Сухумском районе не такие катастрофические, как в Гагрском районе, но все же и их не обошла стороной непогода. В некоторых селах разрушены дороги, пострадали один жилой дом и один мост. О том, как и какими силами смогут ликвидировать разрушения в Сухумском районе, каковы возможности бюджета, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, бюджет, непогода, ремонт, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, бюджет, непогода, ремонт, аудио
Главный четверг: Читанава о последствиях непогоды в Сухумском районе
14:40 13.07.2023 (обновлено: 16:10 13.07.2023)
Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о последствиях ливня и возможностях бюджета.
Как сообщил Читанава, последствия разгула стихии в Сухумском районе не такие катастрофические, как в Гагрском районе, но все же и их не обошла стороной непогода.
В некоторых селах разрушены дороги, пострадали один жилой дом и один мост.
О том, как и какими силами смогут ликвидировать разрушения в Сухумском районе, каковы возможности бюджета, слушайте в аудиофайле
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