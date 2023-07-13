https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/leonkov-ob-uchastii-ukrainy-posle-neudachnogo-kontrnastupleniya-budet-sama-razgrebat-1046857202.html

Леонков об участи Украины после неудачного контрнаступления: будет сама разгребать

Леонков об участи Украины после неудачного контрнаступления: будет сама разгребать

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik о дальнейшей судьбе Украины. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T10:17+0300

2023-07-13T10:17+0300

2023-07-13T10:58+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

спецоперация

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0c/1046857036_0:6:3118:1759_1920x0_80_0_0_5b8f0385d9588f99d45ab8c40ab68d04.jpg

Леонков об участи Украины после неудачного контрнаступления: будет сама разгребать Леонков об участи Украины после неудачного контрнаступления: будет сама разгребать

Насколько эффективны ракеты Storm Shadow и есть ли у России системы, способные их сбивать? Почему Украину не берут в НАТО? За счет каких стран расширится Североатлантический альянс? Что может противопоставить этому процессу Россия? Какие изменения происходят в военно-промышленном комплексе России? Об этом в программе "Изолента Live" в эфире радио Sputnik рассуждает военный эксперт Алексей Леонков. "Появление крылатых ракет Storm Shadow, а сейчас еще на подходе ракеты Scalp, хотя они уже применялись в ходе боевых действий, предназначались для удара по нашим тылам, как говорили зарубежные специалисты и разгоняли у нас здесь волну. Но эта ракета нам известна. Наши комплексы ее сбивали еще в 2018 году в небе Дамаска. Там сбивались как раз Scalp, которые французы запускали с корабля и с истребителя. Дальность ее поражения составляет порядка 560 километров. Наши зенитчики их очень хорошо сбивают. Во время так называемого контрнаступа было сбито 27 подобных крылатых ракет", – сказал Леонков. Как отметил Леонков, после неудачного контрнаступления Украине придется самой разгребать последствия, ее списывают со счетов.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, россия, аудио, украина, нато