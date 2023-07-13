https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/predstaviteli-mvd-abkhazii-i-rossii-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-1046926929.html

Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества

Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества

Представители абхазских и российских правоохранительных органов обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении правопорядка на приграничных территориях. 13.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-13T20:20+0300

2023-07-13T20:20+0300

2023-07-13T20:30+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

мвд абхазии

мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0d/1046926547_0:363:984:917_1920x0_80_0_0_892d809e6a0fe0f7fef43126285dab70.jpg

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Робертом Киут встретилась в Сочи с представителями главного управления МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по "Сириусу". Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях.Кроме того, были затронуты вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, поиска граждан, находящихся в розыске и пропавших без вести, обмена информацией о пропавшем имуществе, в том числе, огнестрельном оружии и автомобилях.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, мвд абхазии, мвд рф