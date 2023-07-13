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Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества
Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества
Представители абхазских и российских правоохранительных органов обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении правопорядка на приграничных территориях. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T20:20+0300
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Робертом Киут встретилась в Сочи с представителями главного управления МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по "Сириусу". Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях.Кроме того, были затронуты вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, поиска граждан, находящихся в розыске и пропавших без вести, обмена информацией о пропавшем имуществе, в том числе, огнестрельном оружии и автомобилях.
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абхазия, новости, россия, мвд абхазии, мвд рф
абхазия, новости, россия, мвд абхазии, мвд рф
Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества
20:20 13.07.2023 (обновлено: 20:30 13.07.2023)
Представители абхазских и российских правоохранительных органов обсудили вопросы сотрудничества в обеспечении правопорядка на приграничных территориях.
СУХУМ, 13 июл - Sputnik.
Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Робертом Киут встретилась в Сочи с представителями главного управления МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по "Сириусу". Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях.
Кроме того, были затронуты вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, поиска граждан, находящихся в розыске и пропавших без вести, обмена информацией о пропавшем имуществе, в том числе, огнестрельном оружии и автомобилях.