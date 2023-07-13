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Сотрудники МИД Абхазии приняли участие в Форуме молодых дипломатов
Сотрудники МИД Абхазии приняли участие в Форуме молодых дипломатов
В форуме, который начался 12 июля, принимает участие более 80 молодых дипломатов из 13 стран. 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T16:18+0300
2023-07-13T16:18+0300
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СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии приняли участие в VIII Форуме молодых дипломатов стран Евразии "Дипломатия нового многополярного мира" в Республике Алтай. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Форум "Дипломатия нового многополярного мира" проходит на полях фестиваля "Манжрок" в Алтае. В этом году он посвящен теме многополярности, углублению связей между интеграционными объединениям в Евразии, развитию экономики в условиях санкций. Он продлится до 14 июля, в нем принимают участие более 80 человек из Абхазии, России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.
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абхазия, новости, мид абхазии
абхазия, новости, мид абхазии
Сотрудники МИД Абхазии приняли участие в Форуме молодых дипломатов
В форуме, который начался 12 июля, принимает участие более 80 молодых дипломатов из 13 стран.
СУХУМ, 13 июл – Sputnik.
Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии приняли участие в VIII Форуме молодых дипломатов стран Евразии "Дипломатия нового многополярного мира" в Республике Алтай. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
На полях форума состоялись двусторонние абхазо-российские консультации, в ходе которых стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с работой молодых дипломатов двух стран.
Форум "Дипломатия нового многополярного мира" проходит на полях фестиваля "Манжрок" в Алтае. В этом году он посвящен теме многополярности, углублению связей между интеграционными объединениям в Евразии, развитию экономики в условиях санкций. Он продлится до 14 июля, в нем принимают участие более 80 человек из Абхазии, России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.