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Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии
Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии
Главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев рассказал, как в Абхазии укрепляют берега рек и какие работы помогут избежать сильных наводнений во время... 13.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-13T12:22+0300
2023-07-13T12:22+0300
2023-07-13T12:35+0300
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Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии
Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии
Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе после проливных дождей, пострадали три села, один поселок и частично Гагра. Главный инженер Госпредприятия "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев рассказал о работе по укреплению берегов рек и о том, какие инженерные методы позволят избежать наводнений.Как отметил Воробьев, последствия ливня, который был несколько дней назад, не связаны с руслами рек, так как через ливневки прошел огромный объем осадков."Они не рассчитаны на такой объем. Люди, которые живут 40-50 лет впервые слышат, чтобы столько воды было здесь... Есть определенные места, где можно уменьшить размер паводка. Нужно провести большой объем работ", – сказал Воробьев. По его словам, специалисты "Абхазберегозащиты" в этом году в основном проводят работы на мостах. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, ливень, "абхазберегозащита", реки, аудио
Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии
12:22 13.07.2023 (обновлено: 12:35 13.07.2023)
Главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев рассказал, как в Абхазии укрепляют берега рек и какие работы помогут избежать сильных наводнений во время ливня.
Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе после проливных дождей, пострадали три села, один поселок и частично Гагра. Главный инженер Госпредприятия "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев рассказал о работе по укреплению берегов рек и о том, какие инженерные методы позволят избежать наводнений.
Как отметил Воробьев, последствия ливня, который был несколько дней назад, не связаны с руслами рек, так как через ливневки прошел огромный объем осадков.
"Они не рассчитаны на такой объем. Люди, которые живут 40-50 лет впервые слышат, чтобы столько воды было здесь... Есть определенные места, где можно уменьшить размер паводка. Нужно провести большой объем работ", – сказал Воробьев.
По его словам, специалисты "Абхазберегозащиты" в этом году в основном проводят работы на мостах.
Подробности слушайте в аудиофайле
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