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Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии

Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии

Главный инженер "Абхазберегозащиты" Юрий Воробьев рассказал, как в Абхазии укрепляют берега рек и какие работы помогут избежать сильных наводнений во время... 13.07.2023, Sputnik Абхазия

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Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии Воробьев рассказал о проводимых работах по укреплению берегов рек в Абхазии

Около 1100 домовладений затоплено в Гагрском районе после проливных дождей, пострадали три села, один поселок и частично Гагра. Главный инженер Госпредприятия "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев рассказал о работе по укреплению берегов рек и о том, какие инженерные методы позволят избежать наводнений.Как отметил Воробьев, последствия ливня, который был несколько дней назад, не связаны с руслами рек, так как через ливневки прошел огромный объем осадков."Они не рассчитаны на такой объем. Люди, которые живут 40-50 лет впервые слышат, чтобы столько воды было здесь... Есть определенные места, где можно уменьшить размер паводка. Нужно провести большой объем работ", – сказал Воробьев. По его словам, специалисты "Абхазберегозащиты" в этом году в основном проводят работы на мостах. Подробности слушайте в аудиофайле.

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