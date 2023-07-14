https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/agrba-o-prichinakh-navodneniy-v-sochi-i-abkhazii-chrezmernoe-antropogennoe-vozdeystvie--1046921431.html
Агрба о причинах наводнений в Сочи и Абхазии: чрезмерное антропогенное воздействие
Агрба о причинах наводнений в Сочи и Абхазии: чрезмерное антропогенное воздействие
Геоботаник, кандидат биологических наук Асида Агрба в интервью радио Sputnik рассказал о причинах сильных наводнений в Абхазии и Сочи и мерах, которые... 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T16:35+0300
2023-07-14T16:35+0300
2023-07-14T16:35+0300
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Агрба о причинах наводнений в Сочи и Абхазии: чрезмерное антропогенное воздействие
Агрба о причинах наводнений в Сочи и Абхазии: чрезмерное антропогенное воздействие
Асида Агрба проанализировала факторы, которые спровоцировали в Абхазии стихийное бедствие. "Я расцениваю это как настоящую экологическую катастрофу для региона Абхазии, в частности для Гагрского района. По признакам этой катастрофы я могу сделать вывод, что идет чрезмерная антропогенная нагрузка. По первым признакам похоже, что идет очень сильное вторжение в горные территории. Возможно, идут рубки леса, какие-то строительства объектов курортного назначения. Возможно, затрагиваются не только лесные сообщества, но и в горных ущельях, что само чревато серьезными последствиями. Одним из первых звонков было, когда снесло здание в Гагре. Но никто не обратил внимания. Почему произошло так, что вода затопила Гагру? Потому что не работают ирригационные системы. Старые, советские системы скорее всего засыпаны, загрязнены, пришли в полную негодность. Надо вычистить эти системы, дать воде выход. Если вода не видит выхода естественного, будет прорывать выходы под давлением. Это мы и наблюдаем", – рассказала Агрба.Третья очень серьезная проблема заключается в чрезмерном строительстве, уверена Агрба. "Оно ведется хаотично, без соблюдения всех необходимых условий. Должно быть экологическое, инженерно-строительное обоснование. В последнее время мы видим, как вся Абхазия покрывается бетонными заборами – это тоже своеобразная преграда. Раньше вода имела естественные выходы. В Сочи это мы наблюдаем уже много лет, но сейчас такая же картина повторилась у нас", – сказала Асида Агрба.Она отметила, что в республике нужно вырабатывать экологический кодекс."Мы живем в регионе, где экосистемы чрезвычайно хрупкие. Они не выдержат такого антропогенного натиска, который пока еще не такой сильный", – считает ученый. Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты, абхазия, экология, ливни, природа, аудио
подкасты, абхазия, экология, ливни, природа, аудио
Агрба о причинах наводнений в Сочи и Абхазии: чрезмерное антропогенное воздействие
Геоботаник, кандидат биологических наук Асида Агрба в интервью радио Sputnik рассказал о причинах сильных наводнений в Абхазии и Сочи и мерах, которые необходимы для недопущения повторения подобных стихийных явлений.
Асида Агрба проанализировала факторы, которые спровоцировали в Абхазии стихийное бедствие.
"Я расцениваю это как настоящую экологическую катастрофу для региона Абхазии, в частности для Гагрского района. По признакам этой катастрофы я могу сделать вывод, что идет чрезмерная антропогенная нагрузка. По первым признакам похоже, что идет очень сильное вторжение в горные территории. Возможно, идут рубки леса, какие-то строительства объектов курортного назначения. Возможно, затрагиваются не только лесные сообщества, но и в горных ущельях, что само чревато серьезными последствиями. Одним из первых звонков было, когда снесло здание в Гагре. Но никто не обратил внимания. Почему произошло так, что вода затопила Гагру? Потому что не работают ирригационные системы. Старые, советские системы скорее всего засыпаны, загрязнены, пришли в полную негодность. Надо вычистить эти системы, дать воде выход. Если вода не видит выхода естественного, будет прорывать выходы под давлением. Это мы и наблюдаем", – рассказала Агрба.
Третья очень серьезная проблема заключается в чрезмерном строительстве, уверена Агрба.
"Оно ведется хаотично, без соблюдения всех необходимых условий. Должно быть экологическое, инженерно-строительное обоснование. В последнее время мы видим, как вся Абхазия покрывается бетонными заборами – это тоже своеобразная преграда. Раньше вода имела естественные выходы. В Сочи это мы наблюдаем уже много лет, но сейчас такая же картина повторилась у нас", – сказала Асида Агрба.
Она отметила, что в республике нужно вырабатывать экологический кодекс.
"Мы живем в регионе, где экосистемы чрезвычайно хрупкие. Они не выдержат такого антропогенного натиска, который пока еще не такой сильный", – считает ученый.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.