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Более 120 миллионов рублей поступило в бюджет Гулрыпшского района за полгода

Более 120 миллионов рублей поступило в бюджет Гулрыпшского района за полгода

Более 43 миллионов рублей, поступивших в местный бюджет – это собственные доходы района, их поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T12:07+0300

2023-07-14T12:07+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фактическое поступление средств в бюджет Гулрыпшского района с 1 января 2023 года составило 120,8 миллиона рублей, сообщил глава района Саид Харазия.Основным источником поступлений глава района назвал подоходный налог, его удельный вес в обшей сумме налоговых и неналоговых поступлений составляет 56,1%. За шесть месяцев 2023 года жители района заплатили более 24 миллионов рублей в качестве подоходного налога, 7,9 миллиона в качестве налога на прибыль, 4,3 миллиона рублей в качестве земельного налога.Харазия добавил, что за анализируемый период дотации из республиканского бюджета составили 25,7 миллиона рублей, субсидии – 48 миллионов рублей. Кроме того, в бюджет поступило 350 тысяч рублей из резервного фонда президента и 3,5 миллиона рублей из резервного фонда Кабмина.Расходная часть бюджета выполнена на 94,4% – при плане в 128 миллионов рублей потрачено более 121 миллиона. Эти расходы на 15% больше, чем расходы за аналогичный период прошлого года. Основные расходы приходятся на образование, на него было потрачено 44,8% от общей суммы.

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