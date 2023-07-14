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"Фантазийное" искусство: Сергей Жилин даст джазовый концерт в Абхазии
"Фантазийное" искусство: Сергей Жилин даст джазовый концерт в Абхазии
Концерт с участием Народного артиста России Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена... 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T19:00+0300
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В последний раз Жилин приезжал в Абхазию в 2017 году с концертной программой "Let it Beatles" по мотивам творчества знаменитой одноименной группы. В этот раз, по словам музыканта, программа под названием "Fantasy" посвящена группе "Earth, Wind &amp; Fire".Жилин рассказал, что практически все инструменталисты будут играть сольные номера, а вокалисты будут петь сольные и ансамблевые произведения. Все шоу будет длиться примерно полтора часа без перерыв.По словам руководителя проекта АҟәаJazz Лауры Тарнава, организаторы не хотели, чтобы действие ограничивалось лишь сценой Госфилармонии, поэтому было придумано шоу, которое начнется в 18:00 у Брехаловки. Оно стартует с выступления коллектив "New dixie jazz band" и "джазовым шествием" подойдет к филармонии, где в парке к ним присоединится группа "Акапелла-Экспресс", а также можно будет продегустировать абхазские вина. Сам Жилин выйдет на сцену Госфилармонии в 20:00.
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"Фантазийное" искусство: Сергей Жилин даст джазовый концерт в Абхазии

19:00 14.07.2023
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Концерт с участием Народного артиста России Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гунба 14 июля в 19:00.
В последний раз Жилин приезжал в Абхазию в 2017 году с концертной программой "Let it Beatles" по мотивам творчества знаменитой одноименной группы. В этот раз, по словам музыканта, программа под названием "Fantasy" посвящена группе "Earth, Wind & Fire".
Жилин рассказал, что практически все инструменталисты будут играть сольные номера, а вокалисты будут петь сольные и ансамблевые произведения. Все шоу будет длиться примерно полтора часа без перерыв.
По словам руководителя проекта АҟәаJazz Лауры Тарнава, организаторы не хотели, чтобы действие ограничивалось лишь сценой Госфилармонии, поэтому было придумано шоу, которое начнется в 18:00 у Брехаловки.
Оно стартует с выступления коллектив "New dixie jazz band" и "джазовым шествием" подойдет к филармонии, где в парке к ним присоединится группа "Акапелла-Экспресс", а также можно будет продегустировать абхазские вина.
Сам Жилин выйдет на сцену Госфилармонии в 20:00.
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