https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/fantaziynoe-iskusstvo-sergey-zhilin-dast-dzhazovyy-kontsert-v-abkhazii-1046940861.html

"Фантазийное" искусство: Сергей Жилин даст джазовый концерт в Абхазии

"Фантазийное" искусство: Сергей Жилин даст джазовый концерт в Абхазии

Концерт с участием Народного артиста России Сергея Жилина и его коллектива "Фонограф-Джаз-Бэнд" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T19:00+0300

2023-07-14T19:00+0300

2023-07-14T19:00+0300

пресс-центр

абхазия

новости

музыка

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046940691_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_9dcf0c0401cdb49e94453250c5024e2b.jpg

В последний раз Жилин приезжал в Абхазию в 2017 году с концертной программой "Let it Beatles" по мотивам творчества знаменитой одноименной группы. В этот раз, по словам музыканта, программа под названием "Fantasy" посвящена группе "Earth, Wind & Fire".Жилин рассказал, что практически все инструменталисты будут играть сольные номера, а вокалисты будут петь сольные и ансамблевые произведения. Все шоу будет длиться примерно полтора часа без перерыв.По словам руководителя проекта АҟәаJazz Лауры Тарнава, организаторы не хотели, чтобы действие ограничивалось лишь сценой Госфилармонии, поэтому было придумано шоу, которое начнется в 18:00 у Брехаловки. Оно стартует с выступления коллектив "New dixie jazz band" и "джазовым шествием" подойдет к филармонии, где в парке к ним присоединится группа "Акапелла-Экспресс", а также можно будет продегустировать абхазские вина. Сам Жилин выйдет на сцену Госфилармонии в 20:00.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка, видео, мультимедиа, видео