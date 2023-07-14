https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/organizatsiya-detey-veteranov-otechestvennoy-voyny-sozdana-v-abkhazii-1046942035.html
Организация детей ветеранов Отечественной войны создана в Абхазии
Организация детей ветеранов Отечественной войны создана в Абхазии
В состав организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" входят 14 человек, девять из них члены правления. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T20:28+0300
2023-07-14T20:28+0300
2023-07-14T20:28+0300
в абхазии
абхазия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046941866_0:368:967:912_1920x0_80_0_0_64433c979dba024afe6ad441682152e6.jpg
СУХУМ, 14 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация новой организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" состоялась в Сухуме в пятницу, 14 июля. "После вывода о том, что необходим помощник, посредник между государственными учреждениями и семьями, который возьмет на себя эту роль, у меня возникла мысль о создании такой организации. Ветераны войны и дети ветеранов поддержали эту идею",- сказала она. Организация "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии" не ассоциирует себя с какой-либо политической силой, подчеркнула Цушба. "Первой и основной нашей целью является объединение и сохранение тех завоеваний, которые нам завещали наши отцы. Мы хотим стать примером сдержанности и созидания. Мы созданы для помощи семьям в решении задач в которых мы можем им помочь", - добавила она. Официально организация была зарегистрирована в мае 2023 года и уже "начала свою активную деятельность", отметила Цушба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046941866_0:277:967:1002_1920x0_80_0_0_826f53e053ffd26eb3b97d24ce405745.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, общество
абхазия, новости, общество
Организация детей ветеранов Отечественной войны создана в Абхазии
В состав организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" входят 14 человек, девять из них члены правления.
СУХУМ, 14 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация новой организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" состоялась в Сухуме в пятницу, 14 июля.
По словам председателя организации Адицы Цушба, идея создания объединения возникла после разговора с ветеранами о том, как начать решать задачи, ежедневно встающие перед их семьями.
"После вывода о том, что необходим помощник, посредник между государственными учреждениями и семьями, который возьмет на себя эту роль, у меня возникла мысль о создании такой организации. Ветераны войны и дети ветеранов поддержали эту идею",- сказала она.
Организация "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии" не ассоциирует себя с какой-либо политической силой, подчеркнула Цушба.
"Первой и основной нашей целью является объединение и сохранение тех завоеваний, которые нам завещали наши отцы. Мы хотим стать примером сдержанности и созидания. Мы созданы для помощи семьям в решении задач в которых мы можем им помочь", - добавила она.
Официально организация была зарегистрирована в мае 2023 года и уже "начала свою активную деятельность", отметила Цушба.