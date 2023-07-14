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Организация детей ветеранов Отечественной войны создана в Абхазии

Организация детей ветеранов Отечественной войны создана в Абхазии

В состав организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" входят 14 человек, девять из них члены правления. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T20:28+0300

2023-07-14T20:28+0300

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СУХУМ, 14 июл- Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация новой организации "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года" состоялась в Сухуме в пятницу, 14 июля. "После вывода о том, что необходим помощник, посредник между государственными учреждениями и семьями, который возьмет на себя эту роль, у меня возникла мысль о создании такой организации. Ветераны войны и дети ветеранов поддержали эту идею",- сказала она. Организация "Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии" не ассоциирует себя с какой-либо политической силой, подчеркнула Цушба. "Первой и основной нашей целью является объединение и сохранение тех завоеваний, которые нам завещали наши отцы. Мы хотим стать примером сдержанности и созидания. Мы созданы для помощи семьям в решении задач в которых мы можем им помочь", - добавила она. Официально организация была зарегистрирована в мае 2023 года и уже "начала свою активную деятельность", отметила Цушба.

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