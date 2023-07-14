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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июля
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T19:56+0300
2023-07-14T19:56+0300
2023-07-14T19:56+0300
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СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу без осадков, утром ожидается туман. В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности из-за проникновения с северо-запада относительно холодных масс воздуха.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°Сдо +27°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июля
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу без осадков, утром ожидается туман. В воскресенье местами возможен дождь разной интенсивности из-за проникновения с северо-запада относительно холодных масс воздуха.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°Сдо +27°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.