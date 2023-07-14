https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/tsishba-ob-ustranenii-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-pomosch-idet-so-vsey-respubliki-1046932182.html
Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики
Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики
Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какая работа проводится на местах подтопления, что удалось... 14.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-14T13:00+0300
2023-07-14T13:00+0300
2023-07-14T13:00+0300
радио
подкасты
наводнение
разгул стихии в гагрском районе
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046932395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_945131b918df83c99b7e5bb10b4047bd.jpg
Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики
Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики
В ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе произошло наводнение. В результате пострадало около 1100 домовладений. Нанесен ущерб инфраструктуре района.В первую очередь необходимо было восстановить инфраструктуру –дорожную сеть, электроснабжение и водоснабжение, практически на 90% с этой задачей мы справились, сказал Цишба в интервью радио.По его словам, доступ ко всем домам есть, дороги расчищены от наносов ила, сейчас с продуктами проблем нет, отметил Цишба. Первый замглавы администрации Гагрского района рассказал о том, какую работу ведет комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба."Мы обходим каждый дом, смотрим какой урон нанесен, делаем фотографии. Затем комиссия будет принимать решение о возмещении ущерба. В полной мере мы не сможем возмести. Объемы колоссальные. Мы разговаривали со старожилами, и они говорят, что на их памяти такого потопа не было", – отметил Цишба.Он также рассказал, что вода во всех домах откачена, однако остались грязь и ил, по возможности, отправляют людей на помощь очищать частные домовладения."Устранить последствия нам помогают из Сухума, Гудауты, Очамчыры, Ткуарчала. Прислали волонтеров. Помощь идет со всей республики. Своими силами сложно такой объем охватить. Присылают и технику, помогают и физической силой", – сказал Цишба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0e/1046932395_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_49d0cc46e02a6d0acba62a92cca9eecc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, наводнение, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аудио
подкасты, наводнение, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аудио
Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики
Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какая работа проводится на местах подтопления, что удалось устранить на сегодняшний день и как идет подсчет ущерба.
В ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе произошло наводнение. В результате пострадало около 1100 домовладений. Нанесен ущерб инфраструктуре района.
В первую очередь необходимо было восстановить инфраструктуру –дорожную сеть, электроснабжение и водоснабжение, практически на 90% с этой задачей мы справились, сказал Цишба в интервью радио.
По его словам, доступ ко всем домам есть, дороги расчищены от наносов ила, сейчас с продуктами проблем нет, отметил Цишба.
Первый замглавы администрации Гагрского района рассказал о том, какую работу ведет комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба.
"Мы обходим каждый дом, смотрим какой урон нанесен, делаем фотографии. Затем комиссия будет принимать решение о возмещении ущерба. В полной мере мы не сможем возмести. Объемы колоссальные. Мы разговаривали со старожилами, и они говорят, что на их памяти такого потопа не было", – отметил Цишба.
Он также рассказал, что вода во всех домах откачена, однако остались грязь и ил, по возможности, отправляют людей на помощь очищать частные домовладения.
"Устранить последствия нам помогают из Сухума, Гудауты, Очамчыры, Ткуарчала. Прислали волонтеров. Помощь идет со всей республики. Своими силами сложно такой объем охватить. Присылают и технику, помогают и физической силой", – сказал Цишба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.