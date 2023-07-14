https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/tsishba-ob-ustranenii-posledstviy-stikhii-v-gagrskom-rayone-pomosch-idet-so-vsey-respubliki-1046932182.html

Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики

Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики

Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какая работа проводится на местах подтопления, что удалось... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T13:00+0300

2023-07-14T13:00+0300

2023-07-14T13:00+0300

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гагрский район

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Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики Цишба об устранении последствий стихии в Гагрском районе: помощь идет со всей республики

В ночь с 8 на 9 июля в Гагрском районе произошло наводнение. В результате пострадало около 1100 домовладений. Нанесен ущерб инфраструктуре района.В первую очередь необходимо было восстановить инфраструктуру –дорожную сеть, электроснабжение и водоснабжение, практически на 90% с этой задачей мы справились, сказал Цишба в интервью радио.По его словам, доступ ко всем домам есть, дороги расчищены от наносов ила, сейчас с продуктами проблем нет, отметил Цишба. Первый замглавы администрации Гагрского района рассказал о том, какую работу ведет комиссия по определению размеров нанесенного стихией ущерба."Мы обходим каждый дом, смотрим какой урон нанесен, делаем фотографии. Затем комиссия будет принимать решение о возмещении ущерба. В полной мере мы не сможем возмести. Объемы колоссальные. Мы разговаривали со старожилами, и они говорят, что на их памяти такого потопа не было", – отметил Цишба.Он также рассказал, что вода во всех домах откачена, однако остались грязь и ил, по возможности, отправляют людей на помощь очищать частные домовладения."Устранить последствия нам помогают из Сухума, Гудауты, Очамчыры, Ткуарчала. Прислали волонтеров. Помощь идет со всей республики. Своими силами сложно такой объем охватить. Присылают и технику, помогают и физической силой", – сказал Цишба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, наводнение, разгул стихии в гагрском районе, гагрский район, аудио