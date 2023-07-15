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Человеческие пороки под лупой: "Роман с кокаином" в РУСДРАМе

Человеческие пороки под лупой: "Роман с кокаином" в РУСДРАМе

"Роман с кокаином" - второй спектакль Государственного русского театра драмы, поставленный в 2023 году. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T17:20+0300

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Премьерные показы спектакля "Роман с кокаином" по роману неизвестного автора, публиковавшего свои труды под псевдонимом М.Агеев, пройдут в РУСДРАМе в выходные, 15 и 16 июля. Спектакль расскажет зрителям драматичную и поучительную историю о жизни молодого человека, поддавшегося своим порокам. С каждым поступком пропасть безнравственности, в которую падает герой, становится все глубже, и в конце-концов он начинает увлекаться наркотиками.

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