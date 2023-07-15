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Человеческие пороки под лупой: "Роман с кокаином" в РУСДРАМе
Человеческие пороки под лупой: "Роман с кокаином" в РУСДРАМе
"Роман с кокаином" - второй спектакль Государственного русского театра драмы, поставленный в 2023 году. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T17:20+0300
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Премьерные показы спектакля "Роман с кокаином" по роману неизвестного автора, публиковавшего свои труды под псевдонимом М.Агеев, пройдут в РУСДРАМе в выходные, 15 и 16 июля. Спектакль расскажет зрителям драматичную и поучительную историю о жизни молодого человека, поддавшегося своим порокам. С каждым поступком пропасть безнравственности, в которую падает герой, становится все глубже, и в конце-концов он начинает увлекаться наркотиками.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, русдрам, искусство, культура, театр
фото, фото , мультимедиа, абхазия, русдрам, искусство, культура, театр
Человеческие пороки под лупой: "Роман с кокаином" в РУСДРАМе
"Роман с кокаином" - второй спектакль Государственного русского театра драмы, поставленный в 2023 году.
Премьерные показы спектакля "Роман с кокаином" по роману неизвестного автора, публиковавшего свои труды под псевдонимом М.Агеев, пройдут в РУСДРАМе в выходные, 15 и 16 июля.
Спектакль расскажет зрителям драматичную и поучительную историю о жизни молодого человека, поддавшегося своим порокам. С каждым поступком пропасть безнравственности, в которую падает герой, становится все глубже, и в конце-концов он начинает увлекаться наркотиками.
© Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ покажет зрителям новый спектакль "Роман с кокаином".
РУСДРАМ покажет зрителям новый спектакль "Роман с кокаином".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сюжет расскажет о молодом гимназисте Вадиме Масленникове, жившем в эпоху революции.
Сюжет расскажет о молодом гимназисте Вадиме Масленникове, жившем в эпоху революции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Безнравственного юношу воплотил на сцене Эмиль Петров.
Безнравственного юношу воплотил на сцене Эмиль Петров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В спектакле задействованы Екатерина Барышева, Ирина Делба, Мадлена Барциц, Милана Ломия и Лоида Тыркба.
В спектакле задействованы Екатерина Барышева, Ирина Делба, Мадлена Барциц, Милана Ломия и Лоида Тыркба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мужские роли достались Осману Абухба, Кириллу Шишкину, Рубену Депеляну, Руслану Жиба и Саиду Лазба.
Мужские роли достались Осману Абухба, Кириллу Шишкину, Рубену Депеляну, Руслану Жиба и Саиду Лазба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несмотря на то, что время для репетиций было ограничено, актеры прекрасно справились со своей задачей.
Несмотря на то, что время для репетиций было ограничено, актеры прекрасно справились со своей задачей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это подтвердил и приглашенный режиссер, многократный номинант премии "Золотая маска" Роман Кочержевский, который ставил спектакль.
Это подтвердил и приглашенный режиссер, многократный номинант премии "Золотая маска" Роман Кочержевский, который ставил спектакль.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Язык" постановки может быть сложен для неискушенного зрителя...
"Язык" постановки может быть сложен для неискушенного зрителя...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...но каждый сможет получить удовольствие от представления, вне зависимости от того, сколько "слоев" повествования он сможет прочитать.
...но каждый сможет получить удовольствие от представления, вне зависимости от того, сколько "слоев" повествования он сможет прочитать.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сам роман, ставший основой для постановки, написал неизвестный автор.
Сам роман, ставший основой для постановки, написал неизвестный автор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Высказывались разные версии.
Высказывались разные версии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Книгу приписывали даже Владимиру Набокову.
Книгу приписывали даже Владимиру Набокову.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лишь позже литературоведы выяснили, что автором был Марк Леви.
Лишь позже литературоведы выяснили, что автором был Марк Леви.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная повесть. Она задаст зрителю вопросы, на которые он должен будет ответить сам.
"Роман с кокаином" - предельно откровенная и поучительная повесть. Она задаст зрителю вопросы, на которые он должен будет ответить сам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Посмотреть ее можно будет уже на этих выходных, 15 и 16 июля.
Посмотреть ее можно будет уже на этих выходных, 15 и 16 июля.