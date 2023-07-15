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Аслан Бжания поздравил очамчырцев с Днем города
Аслан Бжания поздравил очамчырцев с Днем города
В этом году День города Очамчыры отмечается в воскресенье, 15 июля. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T20:02+0300
2023-07-15T20:02+0300
2023-07-15T20:02+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что в многовековую историю города вписано немало героических страниц, и ярким примером служит подвиг жителей Очамчыры, проявивших себя в годы Отечественной войны народа Абхазии."Перед нами стоит важная задача по раскрытию огромного экономического потенциала Очамчыры. Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности и воплотим в жизнь все задуманные планы во благо каждого жителя этого прекрасного города, жемчужины абхазского побережья", - говорится в поздравлении.Президент пожелал городу мира и процветания, а его жителям - счастья и благополучия.
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абхазия, очамчыра, аслан бжания
абхазия, очамчыра, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил очамчырцев с Днем города
В этом году День города Очамчыры отмечается в воскресенье, 15 июля.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что в многовековую историю города вписано немало героических страниц, и ярким примером служит подвиг жителей Очамчыры, проявивших себя в годы Отечественной войны народа Абхазии.
"Перед нами стоит важная задача по раскрытию огромного экономического потенциала Очамчыры. Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности и воплотим в жизнь все задуманные планы во благо каждого жителя этого прекрасного города, жемчужины абхазского побережья", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал городу мира и процветания, а его жителям - счастья и благополучия.