https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/aslan-bzhaniya-pozdravil-ochamchyrtsev-s-dnem-goroda-1046964910.html

Аслан Бжания поздравил очамчырцев с Днем города

Аслан Бжания поздравил очамчырцев с Днем города

В этом году День города Очамчыры отмечается в воскресенье, 15 июля. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T20:02+0300

2023-07-15T20:02+0300

2023-07-15T20:02+0300

в абхазии

абхазия

очамчыра

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0f/1046964239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0d8cbae7067704f40d65c29383814095.jpg

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что в многовековую историю города вписано немало героических страниц, и ярким примером служит подвиг жителей Очамчыры, проявивших себя в годы Отечественной войны народа Абхазии."Перед нами стоит важная задача по раскрытию огромного экономического потенциала Очамчыры. Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности и воплотим в жизнь все задуманные планы во благо каждого жителя этого прекрасного города, жемчужины абхазского побережья", - говорится в поздравлении.Президент пожелал городу мира и процветания, а его жителям - счастья и благополучия.

абхазия

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, очамчыра, аслан бжания